Feyenoord kansloos in Rome, ondanks redelijk herstel na dramatische eerste helft

Feyenoord-doelman Justin Bijlow heeft geen antwoord op de inzet van Felipe Anderson, die de 2-0 betekent. Beeld ANP / EPA

Het was meelijwekkend, het optreden van Feyenoord. Tot de rust althans, daarna volgde voorzichtig herstel, waardoor het resultaat op papier best redelijk was. De trotse finalist in de Conference League van vorig seizoen, destijds in Tirana verloren van Lazio’s stadgenoot AS Roma, herstelde zich na rust van een afzichtelijke, wezenloze eerste helft, die tot de top van de meest kansloze episoden in de lange clubgeschiedenis mag worden gerekend. Bij rust stond het al 3-0, terwijl het best 7-0 had kunnen zijn.

Geen verbinding, geen samenhang, geen rangorde. Geen druk op de tegenstander of op de bal. Angst, voor de opponent en voor elkaar. Niemand die zei: ho eens even, tot hier en niet verder. Lijdzaam liet Feyenoord zich afvoeren, alsof de afgang in de Romeinse sterrenhemel was geschreven.

Slapeloze nachten

Het was net alsof de Feyenoorders voor het eerst met elkaar op het veld stonden, en in zekere zin was dat ook zo. Al die nieuwelingen, van overal gehaald, sommigen pas kort voor het einde van de transferperiode, nodig na de leegloop als gevolg van het succes in de Conference League van vorig seizoen. Zes van hen stonden in de basisploeg. Trainer Arne Slot zei onlangs dat hij slapeloze nachten had gekend, omdat al zijn koppeltjes uit elkaar vielen, omdat elke zekerheid was verdwenen, omdat de hele constructie van een elftal overnieuw moest.

En natuurlijk: mannen als Quinten Timber, Sebastian Szymanski, Danilo, Javairo Dilrosun en David Hancko, ze zijn of ze worden hele behoorlijke voetballers. Ze hebben goede individuele kwaliteiten. Maar als team, als mannen bij elkaar en voor elkaar, als tegenstander van het harmonieuze elftal van Maurizio Sarri, stelden ze nog weinig voor, hoewel na rust in elk geval enig lef was te zien, en onverzettelijkheid.

Het kan best een goed elftal worden weer, Feyenoord, al is het nog onzeker tot hoever de kwaliteiten precies reiken. Het is als een puzzel. De stukjes liggen verspreid op tafel. Je ziet wat ongeveer bij wat hoort. Maar waar te beginnen? Bij de randen of juist in het midden? Of overal? Wat is het makkelijkst? Je weet dat op een gegeven moment de puzzel in elkaar zal vallen, zeker bij Slot. Het is een van zijn specialiteiten als trainer, hij is een geboren puzzelaar, al kost het hem dan slapeloze nachten.

Totaal weggespeeld

Alleen, Lazio is van een ander kaliber dan Vitesse, Heerenveen, RKC, Emmen en Go Ahead, de eerste tegenstanders in de competitie waartegen Feyenoord in totaal slechts twee punten verloor. Lazio is geen tegenstander om eens een lekker avondje rustig stukjes te leggen in een bepaald ritme. Sterker: Lazio husselde pesterig alle stukjes weer door elkaar en gooide ze op de grond. Ergo: Feyenoord totaal weggespeeld door een uitstekend Lazio, dat uitblonk met goed positiespel en vaardige spelers, met een weldadige ontspanning en flair in hun spel.

Ze lieten vrijwel alles toe, die van Feyenoord. Dat gebeurt ook, als je elkaar tot voor kort nog nooit had gezien, als je niet precies weet hoe de een reageert op de ander, als niet duidelijk is wie de baas is, wie het tempo bepaalt. En als dan ook die paar overgebleven vastigheden wegvallen, houdt het op. Hoe Trauner ingreep bij 1-0, in de vierde minuut, hoe hij niet ingreep eigenlijk, dat zei alles. Zo kon Vecino een heerlijk passje geven op Luis Alberto, die onberispelijk scoorde. En bij de 2-0 nam Lazio de aanval over, liet linksachter Hartman zich veel te makkelijk passeren en toonde doelman Justin Bijlow na het schot van Felipe Anderson aan waarom de keuze voor de keeper een van de heikele posities is voor bondscoach Louis van Gaal.

Ach, het had best 6-0 of 7-0 kunnen staan bij rust, maar op het eind was het gewoon 4-2, omdat Lazio een versnelling terugschakelde en Feyenoord zich aardig herstelde en op een gegeven moment een strafschop mocht nemen, benut door de Mexicaanse spits Santiago Gimenez, invaller, die kort voor tijd attent reageerde na een schot van Idrissi op lat en paal. Het Europese avontuur van Feyenoord, waar Wieffer en Paixão als invaller hun eerste minuten maakten, gaat volgende week verder in De Kuip, tegen Sturm Graz.

Voor het duel in Rome werd er een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Beeld ANP / EPA