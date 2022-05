Feyenoord kan marmeren bouwsel van AS Roma niet breken en verliest in rommelige finale

Teleurstelling bij Feyenoord na de verloren Conference League-finale tegen AS Roma. Beeld ANP

De elf maanden durende rondreis van ruim dertigduizend kilometer dwars door Europa langs negen landen kwam voor Feyenoord tot een vervelend einde in Tirana tegen AS Roma. De Italiaanse club kwam in de finale van de eerste editie van het Conference League-toernooi na ruim een half uur op 1-0 en bracht die voorsprong over de eindstreep, omdat Feyenoord de accuratesse, balvastheid en pure klasse miste om het solide, marmeren bouwsel van Roma-coach Mourinho te breken.

Het was pas de eerste Europese prijs voor Roma, maar al de vijfde voor Mourinho met verschillende clubs in verschillende toernooien. Driemaal ging dat ten koste van een Nederlandse coach. Louis van Gaal had geen antwoord met Bayern München in 2010, Peter Bosz niet met Ajax in 2017 en Arne Slot ook niet met Feyenoord in een rommelig duel. Al moet gezegd dat Mourinho meer pure kwaliteit op het veld kon brengen, een aantal Europese kampioenen onder meer. Feyenoord heeft spelers met veel potentie zoals Malacia, Geertruida en Sinisterra, maar ook veel middelmaat. Het maakte teveel individuele fouten en kon geen langdurige storm richting het Roma-doel creëren.

Ja, heel even waaide het hard die kant op, kort na rust toen in een paar minuten tweemaal het aluminium werd geraakt. En in blessuretijd kreeg invaller Linssen nog een enorme kans, maar de 31-jarige invaller miste hopeloos, waar de negen jaar jongere Zaniolo een uur eerder juist uiterst kalm bleef oog in oog met Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

Bijlow speelde voor het eerst sinds 10 maart. Hij was snel hersteld van een operatie aan zijn voet en kreeg direct het vertrouwen in het prachtige nationale stadion van Albanië, dat van buiten buitenaards oogt in een poging de contouren van Albanië na te bootsen, maar dat van binnen knus aanvoelde, met de steil opgetrokken tribunes dicht op het veld.

De sfeer was uitgelaten, soms wat oververhit. Kort voor de wedstrijd werd er nog even flink gemat in een hoekje waar een aantal Roma-fans kaarten hadden bemachtigd tussen de Feyenoordfans. Tot op het laatst werden die kaarten voor het stadion verhandeld. Voor vele honderden euro’s gingen ze van de hand.

Was dat het waard? Voor de sfeer en spanning zeker, voor het spel niet zozeer. AS Roma verraste Feyenoord enigszins door juist niet de lange bal op spits Abraham te spelen, maar vooral de balvaste aanvallende middenvelder Pellegrini in het spel te betrekken. De AS Roma-aanvoerder is een heerlijke voetballer die je nog met geen drie man van de bal af krijgt en overal opduikt waar je hem niet verwacht. Feyenoord werd zelf vrij vroeg onder druk gezet in de opbouw, kwam steeds op de rechterkant uit, maar daarna stopte het vaak. Rechtsback Geertruida begon aardig, maar zijn passes in de voeten van rechtsbuiten Reiss en spits Dessers stonden vaak gelijk aan balverlies, omdat zij agressief op de huid werden gezeten. Dessers had voortdurend de rijzige Smalling in zijn nek. De Engelsman en zijn makkers Ibañez en Mancini mochten zich in de duels veel permitteren. Dat blijft een omissie in het profvoetbal, het gebrek aan bescherming voor aanvallers. Zelf worden ze voor het kleinste duwtje of tikje teruggefloten. Anderzijds pakte Abraham het steeds net iets gehaaider aan en kreeg hij in de slotfase wel veel overtredingen mee.

Een aantal Feyenoorders haalde simpelweg zijn niveau niet. Spelmaker Kökcü en Bijlow waren met name slordig in de passing, terwijl Trauner na een sterk begin plotseling voortdurend hoge ballen verkeerd inschatte.

De Oostenrijkse centrumverdediger die in menig spelersklassement bovenin eindigde en met wiens kenmerkende neuspleisters op de wedstrijddag menig Feyenoordsupporter door Tirana paradeerde, leidde met zijn inschattingsfout de 1-0 in. De pass van Mancini vloog net over het kale hoofd van Trauner bij Zaniolo die de bal handig over de uitkomende Bijlow tikte.

Het was precies wat Feyenoord niet wilde na ruim een half uur onnauwkeurig geschaak, een achterstand. Roma begon direct het ritme te breken door lang te blijven liggen of overdreven te reageren na overtredingen. Zo was de eerste helft feitelijk geen klap aan, behalve dan het gezang van de fans.

Na rust dan. Feyenoord speelde nu naar de eigen aanhang, die smachtte naar een gevaarlijk moment. Dat kwam er vlot met eerst Mancini die onder druk van Trauner na een hoekschop de bal tegen zijn eigen paal werkte, met Til die zijn rebound door Patricio zag worden gered. Kort daarna tikte de Portugese Roma-doelman een verwoestend schot van Malacia tegen de lat.

Slot bracht binnen een uur Toornstra voor de tegenvallende Til. Dessers leek daarna op zijn kenmerkende wijze een glijpartij van Smalling af te straffen, maar de blocksliding van Ibañez was magnifiek in zijn soort. Ook Roma kreeg nog twee goede kansen via Pellegrini en Veretout.

De beste actie van de ongelukkige Dessers vond plaats in blessuretijd toen hij doorkopte naar Linssen, maar die miste de bal finaal. Dat was misschien wel eeuwig zonde. Nu kon Roma juichen, en Mourinho deed dat nog het hardst met alle vingers van zijn rechterhand omhoog. Voor de vijfde maal won hij een Europese finale, voor de eerste maal verloor Feyenoord er een. Al mag dat best trots zijn op het totale avontuur van bijna een jaar.