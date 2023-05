Feyenoord heeft nieuwe landstitel voor het grijpen: het kan het begin worden van ‘iets heel moois’

Bij cafe Paviljoentje in de wijk Charlois (Rotterdam-Zuid) worden de slingers alvast opgehangen voor het kampioenschap van Feyenoord. Beeld Arie Kievit

Dag Bart, wat moet Feyenoord vanmiddag doen om zich tot landskampioen te kronen?

‘Winnen. Als dat niet lukt, kan Feyenoord nog hopen dat PSV ’s avonds niet wint van Fortuna Sittard, maar dan moeten de spelers en supporters heel lang wachten in De Kuip. Om het echt een goed feest te laten worden, moet Feyenoord gewoon winnen van Go Ahead Eagles.

‘Het wordt normaal gesproken het zestiende kampioenschap in de clubgeschiedenis van Feyenoord. Het kan de club een vliegwieleffect geven. Omdat ze de Champions League ingaan, komen er veel miljoenen binnen, zeker als de nummer twee, waarschijnlijk PSV, niet door de voorronde komt. Daarmee zetten ze qua financieel budget een grote stap in de richting van Ajax en PSV.

‘Met een landstitel, al is het in de eredivisie, stijgt ook de waarde van de basisspelers. In de Europa League heeft Feyenoord zich met een ternauwernood van AS Roma verloren kwartfinale ook van zijn beste kant laten zien. Clubs in het buitenland hebben echt wel door dat bij Feyenoord goede spelers rondlopen.’

Wat maakt Feyenoord dit seizoen zo goed?

‘Deze Feyenoorders zijn bereid om heel hard te werken. Het zijn onbaatzuchtige types. Het zijn ook allemaal spelers die blij zijn dat ze bij Feyenoord mogen spelen. Dat klinkt een beetje raar, maar je hebt weleens spelers met vedette-neigingen, die zich te goed vinden voor een selectie. Bij Feyenoord is dat niet zo. Het is een gretige spelersgroep, die zich graag wil verbeteren en afgelopen seizoen snel een eenheid is geworden.

‘Met Arne Slot heeft Feyenoord bovendien een goede trainer aan het roer. Hij heeft tegen elke tegenstander een oplossing. Maar wat hij vooral voor elkaar heeft gekregen, is dat alle spelers snappen wat ze in het veld moeten doen en dat iedereen bereid is om veel te lopen. Als je de bal van Feyenoord afpakt, komt er direct een zwerm rood-witte bijen op je af die er alles aan doet om die bal direct te heroveren.’

Nu is de buit dus bijna binnen. Hoe bereidt de stad zich voor op de festiviteiten?

‘Vol verwachting, uiteraard. Iedereen heeft er verschrikkelijk veel zin in. Maken ze het zondag af, dan is de huldiging in de stad maandagmiddag. Ik heb zelden zoveel zelfvertrouwen geproefd in de stad. Iedereen gaat er vast vanuit dat het goed komt. Dat is niet echt des Feyenoords: lange tijd heeft de club zo weinig prijzen gewonnen dat supporters altijd enige zorg hadden.

‘Feyenoord heeft bewezen dat het onder grote druk kan presteren. Er zit een soort onoverwinnelijkheid in de ploeg: zeker dit jaar verliezen ze gewoon niet meer. Alleen in de Europa League zijn ze door Roma uitgeschakeld, maar in die wedstrijden hebben ze het twee keer uitstekend gedaan. In de poulefase versloegen ze Lazio. En in de competitie hebben ze op bezoek bij Ajax gewonnen. Steeds als het echt belangrijk wordt, dan staan ze er.’

Vorige zomer raakte Feyenoord na het behalen van de Conference Leaguefinale veel spelers kwijt. Staat dat nu weer te gebeuren?

‘Dat is nog erg onzeker. Ik denk wel dat middenvelder Orkun Kökcü gaat vertrekken. Die wilde vorig jaar eigenlijk al weg. Dit seizoen heeft hij het zo goed gedaan dat hij voor Feyenoord niet te houden zal zijn. Voor hem gaat Feyenoord waarschijnlijk een grote som geld incasseren. Dat zou best een recordbedrag kunnen worden.

‘Voor de rest denk ik dat de basisploeg wel in tact kan blijven. Misschien wil Alireza Jahanbakhsh nog een keer wat proberen in het buitenland. Dávid Hancko en Santiago Giménez hebben ook een geweldig seizoen achter de rug, maar die spelen pas een jaar in Rotterdam. Nu Feyenoord Champions League gaat spelen, denk ik dat het gros van de spelers wel blijft. Maar forse biedingen kan Feyenoord nog steeds niet makkelijk weigeren.’

En Slot? Blijft die?

‘Dat is de vraag. Als een grote, goede club zich meldt, denk ik dat hij weggaat. Zijn positie is nu natuurlijk ijzersterk. Hij heeft de club met de derde begroting van Nederland met ruime voorsprong kampioen gemaakt. Hij heeft vorig jaar de finale van de Conference League bereikt. Dan sta je er in Europa best goed op.

‘De vrees dat hij vertrekt, leeft wel in Feyenoordkringen. Ik sprak gisteren nog een paar fans die zeiden: we hopen op onze blote knieën dat hij nog een seizoen wil blijven, om Feyenoord weer helemaal te laten aanhaken in Nederland in financiële zin. Liever Slot 5 miljoen geven komend seizoen dan een speler van 5 miljoen halen: dat sentiment proef je. Met Slot is de wederopstanding twee jaar geleden begonnen.’

Gaat Feyenoord dan weer structureel meedoen om het landskampioenschap?

‘Waarom niet? Afgelopen seizoen heeft Slot dat, met spelers met een beperkte reputatie, ook voor elkaar gekregen. Met de miljoenen van de Champions League erbij kan Feyenoord misschien nog betere spelers halen. Dan kan de club aan iets heel moois gaan bouwen.’