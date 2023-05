Feyenoord-fans vieren kampioenschap: ‘Een prachtige dag – dit hoort bij een Rotterdamse opvoeding’

Feyenoord-fans springen in de fontein op het Hofplein, een Rotterdamse traditie bij een gewonnen kampioenschap, nadat de club met 3-0 heeft gewonnen van Go Ahead Eagles. Beeld Joris van Gennip

Op zijn scootmobiel is de grote, ronde sticker met het logo van Feyenoord niet te missen. Nu, zondagmiddag 13.27 uur, staat de eigenaar ervan, René ter Haar (67) naast zijn voertuig in een stemmige, donkere blazer, zijn rechterarm in saluut aan zijn pet, voor het beeld van Zadkine dat het treuren om de verwoeste stad verbeeldt.

Met honderden andere Rotterdammers herdenkt Ter Haar, al dertig jaar bode op het Rotterdamse stadhuis, het bombardement op zijn stad met twee minuten stilte, precies 83 jaar geleden. Daarna spoedt hij zich naar huis om zich in zijn Feyenoord-shirt te hijsen: op naar de Kuip, waar Feyenoord tegen Go Ahead Eagles speelt. Bij winst is Feyenoord zeker landskampioen.

‘Deze 14 mei is voor Rotterdammers dubbel bijzonder, met herdenken en vieren’, zegt Ter Haar. ‘Als klein rot-apie stond ik in 1970 al op de Coolsingel, toen Feyenoord de Europacup won. Dat was nog met Willem van Hanegem. En nu hebben ze met Arne Slot een geweldige trainer. Ze gaan weer winnen.’

Over de auteur

Charlotte Huisman is verslaggever van de Volkskrant en schrijft onder meer over jeugdzorg en de nasleep van de toeslagenaffaire

Daarvan is niet alleen Ter Haar overtuigd. Vanaf het middaguur vult de stad zich met een leger supporters in clubshirt, sommigen zwaaiend met vlaggen. Onder het voorzichtige zonnetje gaan al vroeg de eerste halve literblikken bier open, in afwachting van de wedstrijd. Dan begint één te zingen en vallen anderen hem bij:

‘Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag

Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag

We zullen ze laten beven, ze zullen wat beleven’

‘We gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag’, zegt ook de Rotterdamse Jesse (32). Met zijn vaste vriendenclub staat hij in de vroege middag op de Coolsingel klaar om naar de Kuip te gaan. Ze kennen elkaar van het Rotterdamse Montessori-lyceum. Al hun hele leven zijn ze supporter. Vorig jaar waren ze ook in Tirana, vertelt Jesse, waar Feyenoord toen verloor van AS Roma. ‘Ik had geen kaartje, maar mijn vrienden hadden er een voor mij gekocht, vertelden ze me daar’, zegt Jesse. ‘Dat is echte vriendschap.’

Harde werkers

‘Als je eenmaal een Feyenoorder bent, ben je dat voor het leven’, zegt Steven (27) uit het Westland die met zijn vriendin naar de Rotterdamse binnenstad is gekomen. ‘Het is een club met harde werkers en veel trouwe supporters.’

Nu is het nog even spannend: wint hun club deze middag dan is Feyenoord voor de zestiende keer landskampioen. De laatste keer was in 2017, onder trainer Giovanni van Bronckhorst.

Michelle (32) uit Schiedam heeft er de afgelopen week niet van kunnen slapen. Haar man zit thuis met de kinderen, zij kijkt in de afgeschermde ruimte op het Stadhuisplein de wedstrijd op grote schermen met honderden fans. ‘Feyenoord zit echt in je bloed dat kruipt waar het niet gaan kan’, zegt ze. ‘Ik ben emotioneel, mijn hart klopt snel, ik kan niet wachten tot ik zo in de fontein bij Hofplein kan springen.’

Een paar honderd meter verder kijken supporters in de kroeg Loge 90 de wedstrijd op een groot scherm onder de kroonluchters met panterprinttapijt op de muren. Loge 90 is een homobar, ‘maar ik zie hier nu wel erg veel heteromannen met een reptielenbrein’, zegt een vaste bezoeker met een grijns op zijn gezicht.

Slapeloze nachten

Al gauw gaat het er los, bij eerst 1-0, dan 2-0 en aan het begin van de tweede helft 3-0. Mensen vallen elkaar om de hals, schreeuwen. Barvrouw Monique Batelaan kijkt tevreden toe hoe het voetbal verbroedert in haar propvolle kroeg. Groepjes tieners en ouderen, allemaal zingen ze mee: ‘Hand in hand, kameraden.’ Ook Ria Diks (71) die zichzelf seniorsupporter noemt. ‘Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Maar nu durf ik te geloven: wij worden kampioen.’

De Coolsingel staat dan al helemaal vol. Voorzichtig wagen de eerste supporters de traditionele sprong in de fontein, ze maken er selfies van met hun vriendenclubs. Eigenlijk zijn alle fans al zeker van de eindzege. Maar als het eindsignaal klinkt barst het pas echt los. ‘Wij zijn kampioen, wij zijn kampioen’, dreunt het vanaf het Stadhuisplein.

Maandag worden de spelers gehuldigd aan de Coolsingel. Dan betreedt rond het middaguur de selectie het bordes van het stadhuis en worden er 100 duizend supporters verwacht. Maar nu is het echte feest, vinden veel Feyenoordfans. Er klinkt vuurwerk, overal is rook.

De massa beweegt zich richting de fontein, die al snel helemaal vol staat met springende en juichende supporters. Overal is politie maar het is vooral gezellig. ‘Dit is een prachtige dag’, zegt een jonge vader die met zijn twee zoontjes van vier en zeven jaar het water in gaat. ‘Dit hoort echt bij een Rotterdamse opvoeding.’