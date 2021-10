Feyenoord-directeur Koevermans stapt op na bedreigingen, voetbalbond zint op maatregelen

Eind september in de Kuip: supporters van Feyenoord met een spandoek tegen Mark Koevermans tijdens Feyenoord-Heerenveen. Beeld ANP

Feyenoord maakte het vertrek woensdagochtend bekend. In het persbericht staat: ‘Hoofdreden van zijn vertrek is dat hij na een reeks van incidenten niet langer het gevoel heeft goed te kunnen functioneren en beslissingen te kunnen nemen, zonder zich af te vragen of dit impact zal hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin.’

Tijdens een ingelaste persconferentie liet het bestuur van de club weten dat de bedreigingen aan het adres van de vertrokken Koevermans ook een potentiële investeerder van de club hebben afgeschrokken.

De club zegt in overleg te zijn met gemeente en politie om de problemen aan te pakken. ‘Er zijn ideeën over hoe we dat aan gaan pakken, maar die maken we later bekend’, zei Van Bodegom.

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB heeft na het vertrek van Koevermans contact opgenomen met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ze zegt blij te zijn dat de overheid, net als de voetbalbond, op stevige maatregelen zint.

Directeur Mark Koevermans in 2020 tijdens de nieuwjaarsborrel in De Kuip. Beeld ANP

‘Als een bestuurder om die reden opstapt is dat op de eerste plaats dieptreurig voor hem en zijn omgeving’, reageert Van Leeuwen. ‘Op de tweede plaats treft dit ook ons voetbal. In een verhardende atmosfeer binnen de maatschappij ontkomt het voetbal niet aan de extreme uitwassen daarvan.’

Nieuw stadion

De discussie over het nieuwe stadion van Feyenoord is al enige tijd een splijtzwam in Rotterdam. De voorstanders van het miljarden kostende project, met nieuwbouw en reconstructie van de omgeving, staan lijnrecht tegenover de aanhangers van behoud van het in 1937 gebouwde en geregeld opgeknapte stadion De Kuip, dat uniek is vanwege zijn sfeer en charme. De discussie heeft geregeld geleid tot onder meer intimidatie van voorstanders van nieuwbouw. De 53-jarige Koevermans heeft daarmee meermaals te maken gehad. Niet alleen waren zijn ruiten vorige maand ingegooid, ook was de deur beklad.

Koevermans kwam in 2009 bij Feyenoord als commercieel directeur. Bijna twee jaar geleden volgde hij de ook al opgestapte Jan de Jong op, nadat hij de functie van algemeen directeur al had vervuld op ad-interim-basis. Dinsdag publiceerde Feyenoord een verlies over afgelopen seizoen van 17 miljoen euro.