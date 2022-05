Feyenoord-coach Arne Slot: ‘Mooi als je een finale bereikt, maar het is vooral leuk als je hem wint’

Feyenoord-coach Arne Slot viert in Marseille het bereiken van de Conference League-finale voor het tribunevak met de meegereisde Feyenoord-fans. Beeld ANP

‘Maar er waren al twee spelers die dat ook zeiden’, vertelt Slot later. ‘Het is mooi als je een finale bereikt, maar het is vooral leuk als je hem wint. Natuurlijk, we hebben de trots teruggebracht bij de supporters. Niet alleen door het resultaat, maar ook door onze manier van spelen. Het is het resultaat van negen maanden lang ongelooflijk hard werken met elkaar, plus goede spelers. Maar nu wacht een schitterend affiche tegen AS Roma.’

Slot was tot op het laatst druk bezig met coachen, en vreesde voor een verlenging. ‘Op zich hebben ze niet veel kansen gekregen, maar als het naar een verlenging was gegaan, hadden we allebei wel tien keer moeten wisselen, want er zaten er doorheen.’

Lef

De basis voor de finaleplaats werd een week geleden gelegd in De Kuip toen Feyenoord met 3-2 won, meent Slot. ‘Toen kregen we misschien iets minder dan we verdienden, want we hebben toen op een fantastische manier gespeeld en de ene kans na de andere gecreëerd. Vandaag was een andere wedstrijd. Hoog druk zetten lukte niet door hun veldbezetting, en we waren te snel de bal kwijt. Na 25 minuten hadden we veel meer lef aan de bal, meer controle en blonken we meer uit in het verdedigen.’

Slot is het meest trots op de fysieke staat van zijn spelers. Hij begon negen maanden geleden al met trainen voor de eerste voorronde van de Conference League. ‘Na zo’n lang seizoen, waarin we vaak met dezelfde ploeg speelden en fysiek nog zo sterk zijn, is een van de grootste krachten. Onze spelers zijn sterk en steeds fitter geworden en ook steeds beter gaan samenspelen.’

Baksteen tegen de bus

De voorbereiding op het treffen in Marseille was nog wel verstoord doordat de spelersbus niet verder kon op weg naar het stadion en er een baksteen tegenaan werd gegooid. ‘John de Wolf (assistent-coach) zei nog: dit is geen lekker moment om te stoppen, ik zie veel bakstenen. Er kwam er een vlak bij mij tegen de bus aan. Ook daar zijn we mee omgegaan, net als met het kabaal en de laserpennen. Dat weet je in zo’n ambiance. Zij hebben ook een goede ploeg, dus je krijgt het zwaar. Maar ik heb genoten van het lef waarmee we verdedigd hebben.’