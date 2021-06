Festivalzomer kan doorgaan: vanaf 30 juni zijn grote evenementen toegestaan

Deelnemers aan de atletiekwedstrijd van de stichting Enschede Marathon. Het hardloopfestijn was onderdeel van de Fieldlab-evenementen. Beeld ANP

Het kabinet baseert zich op de resultaten van de Fieldlab-evenementen die de afgelopen maanden zijn georganiseerd. Bezoekers moeten zich maximaal 40 uur van te voren laten testen of een vaccinatiebewijs tonen. Ook bewijs van een recent doorgemaakte coronabesmetting biedt toegang.

Het is nog niet voor iedereen feest: meerdaagse evenementen moeten nog iets langer wachten. Tot 28 juli mogen de bijeenkomsten maximaal 24 uur duren en geldt er een maximum van 25 duizend bezoekers per dag. Vanaf eind juli mogen er weer festivals met overnachting worden georganiseerd. Dan vervalt ook het maximumaantal bezoekers. ‘Het RIVM adviseert wel om bij meerdaagse evenementen niet alleen vooraf maar ook tussentijds te testen’, aldus het ministerie.

Met dat tussentijds testen komt het wel goed, volgens Jeroen Bartelse, lid van de Taskforce Culturele en Creatieve sector en directeur van TivoliVredenburg in Utrecht. ‘We moeten even kijken hoe het eruit gaat zien, maar de sector is creatief.’ Hij reageert opgelucht op het algehele besluit: ‘We zitten hier al zo lang op te wachten. De laatste drempels naar een festivalzomer zijn weggenomen.’

Ook het maximum van honderd bezoekers op plekken zonder toegangstest wordt losgelaten. Er geldt vanaf 30 juni een maximale capaciteit die behaald kan worden met 1,5 meter afstand tussen de bezoekers. Vooral locaties met capaciteit op 1,5 meter die hoger is dan honderd personen, hebben baat bij de nieuwe maatregel. ‘Voor zalen, zoals die in Tivoli, gloort een perspectief op aanzienlijk meer bezoekers vanaf 30 juni’, zegt Bartelse.

Opstapeling in de herfst

Ook de organisatie van Lowlands is blij met de aankondigingen. ‘Het is goed dat de overheid deze stap durft te nemen’, zegt Bente Bollmann, marketingmanager van het festival. ‘We zijn al volop bezig met de planning, gelukkig krijgen we nu groen licht.’ Toch zijn er ook nog problemen: zo wordt het moeilijk om artiesten uit de Verenigde Staten te strikken: ‘We zien dat acts hun tour door Europa overslaan, omdat de Verenigde Staten ook van het slot gaan. Er is daar voor artiesten genoeg te doen.’

Daarnaast zijn veel festivals die in het voorjaar zouden plaatsvinden verplaatst naar het najaar, waardoor in die periode de evenementen zich opstapelen. Dat geeft extra druk op de hulpdiensten, waar al personeelstekorten bestaan. Zo heeft de politie veel extra uren gemaakt, onder meer door het handhaven van de avondklok. In Noord-Holland worden al geen vergunningen meer gegeven voor nieuwe evenementen. Een woordvoerder van de politie regio Noord-Holland zegt tegen NH-nieuws: ‘Evenementen die nu staan en een vergunning hebben gekregen gaan door. Maar voor evenementen die nu nog worden aangevraagd, wordt dat lastig.’

Ook Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, spreekt van een capaciteitsgebrek. ‘De enige keuzen die je hebt zijn een afgelast of een onveilig evenement. En een onveilig evenement is gemiddeld genomen niet aanvaardbaar’, zegt hij tegen persbureau ANP. ‘En een onveilig evenement is gemiddeld genomen niet aanvaardbaar.’ De voorzitter van politievakbond ANPV, Xander Simonis, vreest voor ‘een hoos aan evenementen’. ‘Collega’s zijn vermoeid door de afgelopen tijd en moeten tot rust komen.’

Volgens de organisatie van Lowlands staat het festival niets meer in de weg om door te gaan. Bartelse, die in goed contact staat met de betrokken ministeries, is iets minder optimistisch: ‘De Indiase variant zou bijvoorbeeld roet in het eten kunnen gooien, zoals je nu ook in het Verenigd Koninkrijk ziet.’ Daarom is het volgens hem belangrijk dat het garantiefonds van 385 miljoen, waar al maanden over gesproken wordt, er alsnog komt. ‘Brussel moest goedkeuring geven, omdat het een vorm van staatssteun is.’ Die goedkeuring verwacht hij ergens de komende dagen.