Festivals, exposities en heriheri: zo wordt Ketikoti gevierd, 150 jaar na afschaffing van de slavernij

Het Slavernijmonument in Rotterdam, een ontwerp van Alex da Silva. Beeld Brunopress

UTRECHT | Op 30 juni wordt in het Griftpark in Utrecht een monument onthuld van beeldend kunstenaar Patricia Kaersenhout. Het symboliseert het slavernijverleden in drie stalen zuilen, een verwijzing naar de driehoekshandel tussen Europa, Afrika en Amerika. Op de zuilen komen drie figuren uit een Afrikaanse legende die aan de slavernij ontsnapten door een magische tocht terug over de oceaan. Op 1 juli is in het Griftpark het Keti Koti Festival Utrecht met muziek, dans en workshops.

TILBURG | Heriheri is een eenvoudig Surinaams-creools gerecht met cassave, zoete aardappel, groene en gele banaan en zoute vis (bakeljauw) als belangrijkste ingrediënten. In veel steden wordt op 1 jui een gratis heriheri-maaltijd geserveerd. Zo ook in poppodium 013 in Tilburg tijdens het gratis evenement ‘Free Heri Heri For All’. De Surinaams-Nederlandse feestband Trafassi speelt deze avond in 013 eigen hits (zoals Wasmasjien), Caribische classics en eigen versies van top-40 hits.

Heriheri.

DEN HAAG | De Haagse filmmaker Amar Somaroo maakte de documentaire The Place I Call Home, die vanaf 1 juli wordt vertoond in Filmhuis Den Haag. Tijdens een wereldreis van vijf jaar zocht Somaroo naar de betekenis van ‘thuis’ en de impact van Keti Koti en 150 jaar Hindostaanse immigratie. ‘Tijdens mijn reizen, met name mijn bezoek aan oude plantages en Nederlandse nederzettingen in Suriname, voelde ik die geschiedenis haast fysiek’, aldus Somaroo. ‘Ik hoop dat mijn documentaire anderen helpt te begrijpen wat Ketikoti betekent voor mensen van Surinaamse afkomst.’

GRONINGEN | In de Erflaterszaal van het Groninger Museum kijken rijke en machtige mensen neer op de bezoekers. Hadden zij te maken met het slavernijverleden in Groningen? Welke sporen van dit verleden zijn er verder te vinden in de vaste collectie? Tijdens een interactieve tour begint de zoektocht naar getuigenissen uit het koloniale verleden van Groningen.

AMSTERDAM | De nieuwe tentoonstelling Famiri Familie in het Amsterdamse Stadsarchief vertelt de gezamenlijke en tegelijkertijd pijnlijke geschiedenis van Amsterdam en Suriname aan de hand van verhalen over trans-Atlantische families. De verhalen zijn opgespoord door het Stadsarchief Amsterdam en het Nationaal Archief Suriname. De onderzoekers zochten onder meer in de collecties van deze archieven, en in collecties van particulieren. Het Stadsarchief wil bezoekers stimuleren onderzoek te doen naar de eigen familiegeschiedenis.

TELEVISIE 30 juni | In het programma Herdenk Keti Koti toont Omroep Zwart hoe vanuit verschillende spirituele en religieuze tradities het slavernijverleden wordt herdacht en beleefd – van spoken word, persoonlijke verhalen en spirituele tradities tot de herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. (22.20 uur, NPO 2 en NPO Start).

TELEVISIE 1 juli | Live vanuit het Oosterpark in Amsterdam komt de herdenking en de mogelijk historische toespraak van koning Willem-Alexander. (13.30 uur, NPO 1 en NPO Start). Vanaf 19.05 uur is er een uitzending vanaf het Keti Koti Festival op het Museumplein in Amsterdam, met reportages over andere festivals in het land en over het slavernijverleden en de gevolgen daarvan in het Nederland van nu.

TELEVISIE 1 juli | ‘Vier Keti Koti’ (21.45 uur op NPO 1 en NPO Start) is een feestelijke liveshow vanuit het Tropenmuseum in Amsterdam rond veerkracht, bewustwording en dromen. De afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden is volgens Omroep Zwart geen eindstation, maar het begin van een reis van bevrijding voor iedereen: elke generatie droomt opnieuw van vrijheid.