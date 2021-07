Festivalfans treuren om kabinetsbesluit: ‘Het is echt een rouwproces’

Premier Mark Rutte tussen Lowlandsgangers in 2019. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het was een zware domper voor festivalliefhebbers: maandagmiddag kondigde het demissionaire kabinet aan dat alle meerdaagse festivals tot september zijn afgelast. Daarmee ging een streep door de grote festivals Lowlands, Mysteryland en Down the Rabbit Hole, die eind augustus zouden plaatsvinden. Deze festivals worden jaarlijks bezocht door tienduizenden feestgangers.

Eerder deze zomer ontstonden al grote virusuitbraken rond festivals als Verknipt in Utrecht en Ploegendienst in Breda. Het kabinet wil geen nieuwe festivalgerelateerde uitbraken riskeren en heeft daarom besloten voorlopig de grote meerdaagse festivals af te blazen.

Sonja van den Brink in haar tentje. Beeld privé-archief

Trouwe Lowlandsganger Sonja van den Brink (61) baalt ontzettend dat haar feest deze zomer alweer niet doorgaat. ‘Ik ga al tien jaar naar Lowlands’, vertelt ze. ‘Ik ging eerst mee voor mijn kinderen en ben daarna blijven gaan.’ Haar oudste kind is inmiddels 40 en is zelf ook nog steeds enthousiast. Elke zomer gaan ze naar het festival met een grote groep van twaalf man. ‘Het is echt een rouwproces, ik baal ontzettend.’

Van den Brink vindt het festival elk jaar weer zo leuk, dat ze niet één favoriete herinnering kan aanwijzen. ‘Ik heb het nog nooit niet leuk gehad op Lowlands. Het dansen, de gezelligheid, de sfeer. Het is elk jaar weer een feest.’

Bijzondere betekenis

Voor de 27-jarige festivalfan Emilie de Groot heeft Lowlands een bijzondere betekenis. ‘Ik heb er drie jaar geleden mijn vriend leren kennen.’ Voor het stel is het een groot gemis dat ze dit jaar niet kunnen gaan. ‘Ik zal echt dat Lowlands-gevoel missen, het losgaan met mijn vrienden, de optredens, de muziek.’ Door het oplopen van de coronabesmettingen in de afgelopen weken was ze al bang dat het niet zou doorgaan.

Voor De Groot is het groepsgevoel een bijzonder aspect van het festivalgenot. ‘Ik ga nergens anders heen met zo’n grote groep, we gaan altijd met zo’n twintig man.’ Hoewel ze het jammer vindt dat het festival niet doorgaat, begrijpt ze het wel. ‘Het had wel een superspreaderevent kunnen worden, denk ik.’ Lowlands, dat vier dagen duurt, trekt elk jaar zo’n 55 duizend bezoekers.

De vriendengroep van Emilie de Groot (in het midden, met petje) op Lowlands. Beeld privé-archief

Frustratie

Floor Nelissen (26) zag er deze zomer erg naar uit om naar het Down the Rabbit Hole-festival te gaan. ‘Het leukste aan een festival is dat je er bent met je vrienden, maar ook met mensen die je niet kent, die er om dezelfde reden zijn als jij’, zegt Nelissen. ‘Dat is een bijzonder gevoel dat je niet kunt nadoen met je vrienden thuis.’ Het driedaagse festival werd in 2019 bezocht door 35 duizend mensen.

De onduidelijkheid van de coronamaatregelen tot het laatste moment vond Nelissen erg frustrerend. ‘Mijn vrienden en ik waren ons al aan het voorbereiden op het festival, dan word je erg moe van het ja-nee ja-nee. Je krijgt elke keer weer hoop, en dan worden de maatregelen strenger.’