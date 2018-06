Festival in Harderwijk schrapt natuurfilm over Oostvaardersplassen na ‘explosie van bedreigingen’

De veelgeprezen film van Mark Verkerk en Ruben Smit over de Oostvaardersplassen in Flevoland en het natuurbeheer in dat gebied zou donderdagavond de openingsfilm zijn van de Aaltjesdagen, een meerdaags festival in Harderwijk dat sinds 1983 elk tweede weekeinde van juni plaatsvindt en jaarlijks ongeveer 50 duizend bezoekers. De keuze voor De Nieuwe Wildernis was eigenlijk een noodgreep. Aanvankelijk was gekozen voor de film Wild, waarin de vos, het edelhert en het wilde zwijn in de vier jaargetijden worden gevolgd. Dat bleek echter niet te kunnen, omdat Wild nog altijd in de gewone bioscopen draait.

Dus koos de organisatie voor publiekslieveling De Nieuwe Wildernis, een natuurfilm zoals die voor de verschijning ervan in 2013 nooit eerder in Nederland was gemaakt. Vooral indrukwekkend: de beelden van de konikpaarden die hun veulens werpen tussen de kalveren van edelherten en heckrunderen. Juist het beheer van deze grote grazers in het natuurgebied staat sinds deze winter ter discussie omdat veel dieren het seizoen niet overleefden. De provincie Flevoland praat woensdag over een plan om het beheer zodanig te veranderen dat er minder dieren doodgaan.

Kort nadat het voornemen om De Nieuwe Wildernis te draaien als aftrap van de Aaltjesdagen was bekend geworden, uitte actieleider Bas Metzemaekers van Stop het leed dat Oostvaardersplassen de vriendelijke doch dringende oproep om de natuurfilm niet te vertonen. Vlak daarna volgden volgens het bestuur van de Aaltjesdagen een ‘explosie van haatmails’ en ‘dreigementen met geweld’ tijdens de openingsfilm in Harderwijk.

‘De film over de Oostvaardersplassen en het natuurbeheer in dat gebied worden door activisten kennelijk niet als twee losse onderwerpen beschouwd. We willen dat bezoekers zich veilig voelen’, aldus het bestuur van de Aaltjesdagen in een verklaring. In plaats van De Nieuwe Wildernis staat nu in de openluchtbioscoop Holland: Natuur in de Delta op het programma.