Ferrari’s, goudstaven en iPhones op het graf – Chinezen gedenken hun doden met papieren offergaven

Vandaag worden op begraafplaatsen in China Ferrari’s, villa’s en wasmachines verbrand – van papier. Het zijn offers voor overleden familieleden. Mibeizhuang is ‘Begrafenis Dorp Nummer 1’: hier worden al die offerwaren gemaakt en verhandeld. ‘Het is een manier om je gevoelens te uiten.’

Voor een dorp dat in het teken staat van de dood, ziet Mibeizhuang er opvallend vrolijk uit. Op de markt hangen felgekleurde bloemen, voor de winkels staan levensgrote koeien en paarden van papier-maché en verderop blinken geldbomen, met takken vol gouden munten. Vrachtwagens en bestelbusjes rijden af en aan en laden dozen in vol goudstaven, bankbiljetten en luxegoederen. Allemaal van papier, allemaal om te verbranden.

De groothandelsmarkt van Mibeizhuang is gespecialiseerd in begrafenissen en dodenverering, en de afgelopen maand was het hoogseizoen. Woensdag wordt in China het Qingming Festival gevierd, de dag waarop Chinezen hun doden herdenken. Ze maken familiegraven schoon, versieren die uitbundig met bloemen en slingers en brengen offers. Ze verbranden papieren nepgeld, goudstaven of gebruiksvoorwerpen, zoals huizen of auto’s. Alles wat de doden in het hiernamaals nodig hebben.

Op het Eeuwige-Rustkerkhof van Gu’an, net buiten Beijing, kwamen in aanloop naar het Qingming Festival al dagelijks zo’n honderd mensen offers brengen. Beeld Liu Bowen voor de Volkskrant

Veel van die offerwaren komen uit Mibeizhuang, een dorp 100 kilometer van Beijing, in de provincie Hebei. Al in de Qingdynastie (1644-1911) werden hier papieren bloemen voor begrafenissen gemaakt, en in de jaren tachtig groeide Mibeizhuang uit tot ‘Begrafenis Dorp Nummer 1’. Het dorp bestaat uit één hoofdstraat vol winkels met papieren namaakspullen, waar vier keer per maand een markt wordt gehouden. Daaromheen liggen – in schaakbordpatroon – zijstraten vol kleine thuisateliers.

De reisrestricties van zerocovid waren een klap

Erg druk is het niet op de markt van Mibeizhuang. Het dorp heeft een klap gekregen van drie jaar zerocovidbeleid. Als onderdeel van de ‘verdedigingswal’ rond Beijing zat de provincie Hebei regelmatig in lockdown, afgesloten van transport. Grote bijeenkomsten werden in het hele land ontmoedigd, veel begrafenissen vonden zonder rituelen plaats. Door reisrestricties konden veel Chinezen tijdens het Qingming Festival niet naar huis reizen om hun doden te herdenken.

Eind vorig jaar werd Mibeizhuang daarvoor enigszins gecompenseerd, toen het zerocovidbeleid werd losgelaten en een onbekend, maar hoog aantal mensen aan covid overleed. ‘We hebben in twee maanden evenveel verdiend als normaal in een jaar’, zegt de verkoper van een winkel voor offerwaren, met dertig verschillende huizen van papier in zijn assortiment. Zijn bestseller heeft een landingsplaats voor een helikopter op het dak.

In de straten van Mibeizhuang bekijken kopers auto's, koelkasten en waterkoelers en schuimplastic. Beeld Liu Bowen voor de Volkskrant

Doden in China krijgen grote luxe mee: papieren kostuums van Versace en Gucci, papieren Porsches en Ferrari’s, koelkasten, wasmachines, zonneboilers en iPhones. ‘De doden hebben deze producten nodig in de andere wereld’, zegt een collega in de winkel, al voegt hij eraan toe dat hij daar niet echt in gelooft. ‘Het is meer traditie dan geloof. Als je papieren geld verbrandt, kunnen de doden dat niet echt gebruiken. Het is een manier om je gevoelens te uiten.’

De overheid ziet offerverbranding als milieuvervuiling

De enorme verkooppiek van eind vorig jaar wordt door alle verkopers bevestigd. ‘De vraag was niet bij te houden’, zegt Wen Jincun, die blinkende bloemenslingers verkoopt. De dodenverering in China kent veel regionale verschillen – grote huizen zijn vooral populair in het zuidoosten, geldbomen in het noordoosten, glitters in het zuidwesten – en modetrends. ‘We hadden niet genoeg op voorraad, en konden zelfs oude restpartijen verkopen, die niet meer in de mode waren.’

Ook al is zerocovid voorbij, de verkopers van Mibeizhuang zien de toekomst somber in. De Chinese overheid beschouwt offerverbranding als milieuvervuiling en bijgeloof, en heeft de rituelen sinds 2013 officieel verboden, al wordt dat verbod nog niet overal gehandhaafd. Op het platteland leeft de traditie nog sterk. In steden blijven arbeidsmigranten offergeld verbranden, vaak op straathoeken van grote kruispunten, zodat het gemakkelijk de weg naar huis kan vinden.

In een winkel staan mensen van papier uitgestald. Die worden verbrand en naar de doden gestuurd als bedienden. Beeld Liu Bowen voor de Volkskrant

Mibeizhuang ligt bovendien in Xiongan, waar president Xi Jinping een nieuwe stad heeft gepland. Dat prestigeproject verdraagt geen illegale en macabere industrie in zijn buurt. Het werk aan Xiongan Nieuwe Stad is vertraagd en Mibeizhuang wordt voorlopig gedoogd, zolang het onder de radar blijft. Maar als de buitenlandse journalist wordt opgemerkt, komt de dorpsleider snel tussenbeide, met wat potige kerels in zijn gevolg. De verkopers krijgen orders geen interviews meer te geven.

‘Dit is bijgeloof, daar mag je niet over berichten’, excuseert een verkoper zich, die de journalist eerst in zijn winkel verwelkomde, maar zich ijlings bedenkt. ‘Gewone mensen vinden dit belangrijk, en het heeft veel betekenis, maar we kunnen beter geen problemen veroorzaken voor de lokale overheid.’

Sommige producenten in Mibeizhuang zijn overgegaan op elektronische offergaven. Ze verhuren herbruikbare bloemenkransen van zijde, met LED-schermen voor persoonlijke boodschappen. In grote steden zijn die in opkomst, maar daarbuiten hebben niet veel Chinezen trek in vernieuwing van hun tradities. Elektronische signalen passen niet in een wereld van offergaven en geesten.

Op een vuurplaats op de begraafplaats wordt geld verbrand voor de doden. Op begraafplaatsen in Beijing is dat verboden wegens brandgevaar en luchtvervuiling. Beeld Liu Bowen voor de Volkskrant

‘Zolang de overheid niet ingrijpt, zullen mensen offers blijven verbranden’, zegt Zhang Boyu (66), schoonmaker op het Eeuwige-Rustkerkhof van Gu’an, net buiten Beijing. In aanloop naar het Qingming Festival komen dagelijks al zo’n honderd mensen offers brengen. Sommigen hebben de as van hun dierbaren die overleden tijdens zerocovid bewaard, om ze nu pas te begraven. ‘Deze traditie heeft een lange geschiedenis. Het is belangrijk voor oude mensen om te weten dat iemand hen herdenkt.’

Maar in Mibeizhuang weten ze: hun Begrafenis Dorp is een aflopende zaak. Jongeren trekken nu al weg naar de stad, familiebedrijven worden niet meer overgenomen, en de markt is nog maar half zo groot als tien jaar geleden. Mibeizhuang zal langzaam uitdoven, zeggen de verkopers, samen met de rituele offerverbrandingen.

‘Dit is niet goed voor onze traditie van respect voor de ouders’, betreurt Wang (39), die papieren offergaven verkoopt. ‘Vroeger gingen mensen tijdens het Qingming Festival naar huis om eer te betuigen aan hun voorouders. Nu nemen jongeren het niet meer serieus. Mensen leven nu voor het geld, niet voor hun familie of hun ouders. Hun levensomstandigheden zijn verbeterd, maar zijn ze zich gelukkig?’