Ferme taal vanuit het Kremlin: kans op militair conflict met Oekraïne ‘groter dan ooit’

De Amerikaanse ambassade in Kiev. Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk zijn begonnen familieleden van hun diplomatieke personeel terug te roepen uit Kiev Beeld REUTERS

Het Kremlin beschuldigde de Verenigde Staten en hun Navo-bondgenoten er ook van dat zij de situatie laten escaleren met hun aankondiging meer troepen te sturen naar Oost-Europa. Peskov betichtte het Westen van ‘hysterie’. ‘Dit komt niet door wat wij, Rusland, doen, dit gebeurt allemaal door wat de VS en de Navo doen’, zei hij over de toegenomen spanning.

Navo-chef Jens Stoltenberg zei maandag dat het bondgenootschap troepen in gereedheid heeft gebracht vanwege de oplopende spanning met Rusland. Ook worden er gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen naar het gebied gedirigeerd om de veiligheid van de Navo-landen in Oost-Europa te garanderen.

Volgens Stoltenberg hebben verscheidene landen, waaronder Nederland, Spanje, Frankrijk en Denemarken toegezegd versterkingen te sturen naar landen als Bulgarije en de Baltische staten. Ook de VS overwegen volgens The New York Times oorlogsschepen, vliegtuigen en enkele duizenden militairen te sturen als reactie op de Russische dreigementen. In totaal zou het op den duur zelfs om 50 duizend militairen kunnen gaan.

Vooral de Russische beweringen dat de Oekraïners troepen samentrekken langs de frontlinie met de gebieden die in handen zijn van de pro-Russische separatisten, zullen de Verenigde Staten en de Navo alarmerend in de oren klinken. Het is precies het scenario waarvoor ze al waarschuwden: dat Moskou een zogenaamde aanval op de rebellenrepublieken Donetsk en Loehansk zou aangrijpen als rechtvaardiging om Oekraïne binnen te vallen.

Rusland heeft een enorme troepenmacht op de been gebracht langs de grens met Oekraïne. Het land wordt nu van drie kanten bedreigd, ook vanuit het buurland Belarus, waar Russische troepen de afgelopen week zijn binnengetrokken onder het mom van een gezamenlijke militaire oefening met het Belarussische leger.

Boris Johnson

De Britse premier Johnson waarschuwde dat alles erop wijst dat Rusland zich opmaakt voor een ‘bliksemaanval om Kiev uit te schakelen’. Volgens hem is er nog altijd een kans om een conflict te vermijden, maar hij waarschuwde Rusland alvast dat het binnenvallen van Oekraïne ‘rampzalig’ zal blijken. ‘Een invasie is een pijnlijke, gewelddadige en bloederige aangelegenheid’, zei hij.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken waarschuwden Moskou bij een beraad in Brussel dat het in geval van een invasie op zware sancties moet rekenen. Maar er is onder de EU-landen nog verdeeldheid over hoever die moeten gaan. Vooral Duitsland staat huiverig tegenover keiharde strafmaatregelen, zoals het uitsluiten van Rusland van het internationale betalingssysteem Swift en het blokkeren van de Nord Stream 2-gaspijpleiding. Daarmee zou de EU volgens bondskanselier Olaf Scholz zichzelf in de voet schieten, nu er juist een tekort aan gas is.

Oekraïense burgers maken zich zaterdag op voor een militaire oefening nabij Kiev. In heel het land doen duizenden Oekraïners mee aan dit soort trainingen, om zich voor te bereiden op een mogelijke Russische inval. Beeld Getty Images

Dat stuitte op kritiek van de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis. Volgens hem moeten de EU en de VS één front vormen. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat een echte oorlog heel waarschijnlijk is. De sancties moeten ondraaglijk zijn’, zei hij. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei na afloop van het EU-beraad dat hij ‘veel eensgezindheid’ had gezien.

Inmiddels zijn de VS en Groot-Brittannië begonnen familieleden van hun diplomatieke personeel terug te roepen uit Kiev, uit vrees voor een naderende invasie door Rusland. EU-buitenlandcoördinator Josep Borell liet maandag weten dat de EU het voorbeeld van de Amerikanen en de Britten voorlopig niet volgt. Minister Hoekstra sprak van een dilemma. Een te vroeg vertrek wordt door Oekraïne als een vorm van defaitisme gezien. ‘Maar je wilt er wel coûte que coûte voor zorgen dat je eigen mensen veilig zijn. We monitoren de situatie van uur tot uur’, aldus Hoekstra.