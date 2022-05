Ferdinand Marcos jr. in voetsporen van zijn vader na overwinning in Filipijnse presidentsverkiezingen

Ferdinand Marcos jr. wuift naar zijn aanhangers nadat duidelijk wordt dat hij de Filipijnse presidentsverkiezingen gaat winnen. Beeld REUTERS

Zijn zoon staat volgens ABS-CBN News, een van de grootste nieuwszenders, aan kop met meer dan 20 miljoen stemmen. Daarmee laat Marcos zijn belangrijkste concurrent, de huidige vicepresident Leni Robredo, een progressieve mensenrechtenadvocaat uit het politieke midden, ver achter zich. Met meer dan 60 procent van de stemmen geteld blijft Robredo steken op 9 miljoen stemmen.

Na het overlijden van Marcos senior in ballingschap in 1989 hebben zijn weduwe Imelda en hun enige zoon Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos alles op alles gezet om de familienaam te zuiveren. BBM, zoals Marcos junior zich laat noemen, veroverde vanuit regionale politieke functies de landelijke politiek. Daarbij zette de Marcos-familie groot in op sociale media om via eigen YouTube-kanalen en influencers de zwarte kanten van de dictatuur wit te wassen. Marcos senior hield zichzelf aan de macht door te regeren via de staat van beleg, liet vele duizenden politieke tegenstanders verdwijnen en leefde in luxe met gestolen geld uit de schatkist terwijl de overwegend arme bevolking verkommerde.

Ondanks dat verleden gaven 67 miljoen overwegend jonge stemgerechtigden toch de voorkeur aan een autoritaire alliantie van Marcos junior met Sara Duterte-Carpio, de dochter van de huidige president Rodrigo Duterte. Volgens de eerste uitslagen wordt zij met ruim 20 miljoen stemmen vicepresident. De president en vicepresident worden apart van elkaar gekozen. Daarnaast werd er gestemd voor kandidaten voor vele duizenden politieke functies op nationaal, provinciaal en plaatselijk niveau.

Dodelijke schietpartijen

De stembusgang ging gepaard met enkele dodelijke schietpartijen. Het geweld dat een zevental mensen het leven kostte, viel mee in vergelijking met 2009, toen 58 mensen omkwamen toen een plaatselijke krijgsheer in de provincie Maguindanao een rivaal aanviel die de uitslag van de verkiezingen betwistte.

Op grond van Marcos’ grote meerderheid verwacht politiek commentator Richard Heydarian dat BBM na zijn inauguratie in juni zal proberen de grondwet te wijzigen om zijn macht ten koste van de democratie te consolideren. ‘Duterte had de discipline niet om zijn autoritaire agenda door te zetten, maar die historische kans valt nu de Marcos-familie toe’, aldus Heydarian tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Tegenstanders van de Marcos-familie zeggen te volharden in hun pogingen hem te diskwalificeren voor het hoogste ambt, omdat Marcos junior heeft geweigerd miljarden te betalen aan verschillende belastingen over zijn vermogen, zoals zijn erfenis.