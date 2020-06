‘Femke moet blijven’, klinkt het ferm buiten het Amsterdamse gemeentehuis

Voor drie mannen was het genoeg met de ‘bakken vol shit’ die burgemeester Halsema over zich heen kreeg, dus organiseerden ze een publiek applaus. Terwijl woensdag in de Stopera het raadsdebat over haar positie wordt gevoerd, staan zij met zo’n tachtig medestanders te ‘klappen voor Femke’.

Terwijl Femke Halsema in het Amsterdamse gemeentehuis vecht voor haar voortbestaan als burgemeester, klinkt buiten het geklingel van pollepels op pannen. Van ‘Femke moet blijven’ gaat het dinsdagmiddag een half uur lang over in ‘bur-ge-mees-ter Fem-ke’ tot het stilistisch toch wat rammelende ‘We gaan nog niet naar huis, want Femke hoort hier thuis.’

‘Reken maar dat ze het binnen gehoord hebben’, zegt Marlou Visser, actief in Amsterdamse vrouwennetwerken. Tevreden constateert ze dat de ongeveer tachtig mannen en (vooral) vrouwen die vandaag ‘klappen voor Femke’, genoeg afstand houden. ‘Anders krijgt Halsema dit straks ook nog eens op haar bord.’

Stronthekel

Het applaus voor de burgemeester is een initiatief van drie jonge mannen die niet langer konden aanzien hoe Halsema door de mangel werd gehaald door niet in te grijpen bij de te drukke betoging op de Dam. Een van hen heet Ozan Kanik en hij is niet bepaald het prototype van de linkse demonstrant. Sterker nog, tot voor kort had de breedgeschouderde taxichauffeur en dj een ‘stronthekel’ aan Femke Halsema.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het eenrichtingsverkeer, parkeervakken die moeten plaatsmaken voor bloembakken, het weren van auto's uit het Amsterdamse centrum: beroepshalve zit Kanik allesbehalve op een lijn met de burgemeester. Maar na de ‘bakken met shit’ die hij vanuit het land op Halsema zag neerdalen, voelde Kanik zich geroepen iets terug te doen. Met Royke Jhagroe, die hij kent uit het Amsterdamse nachtleven, kwam hij tot een applaus voor de burgemeester. En zonder dat Kanik en Jhagroe het wisten, had projectmanager Jesse Heeringa hetzelfde plannetje bedacht.

Niet op Facebook

Dus smelten hun initiatieven dinsdagmiddag samen. Ze hebben hun applaus vooraf aangemeld bij de gemeente en toestemming gekregen voor honderd betogers, zegt Heeringa. ‘De politie heeft ons zelfs gevraagd de aankondiging van het applaus op Facebook weg te halen, omdat er misschien te veel mensen zouden komen. En we zitten er natuurlijk niet op te wachten dat het juist hier misgaat.’

Zo druk wordt het niet voor de ‘Stopera’. De vrouwen van Keti Koti zijn er onder anderen, om te laten horen dat ze nog steeds achter Halsema staan. Zij speldden haar vorige week de 1873-button (het jaar heeft te maken met het einde van de slavernij) op die Halsema droeg toen ze een kijkje op de Dam kwam nemen. Ook dat leverde haar kritiek op: sympathiseerde Halsema hier niet met de demonstranten? ‘Alsof je tegen de afschaffing van de slavernij kunt zijn’, zegt Jhagroe.

Heldhaftig, vastberaden, barmhartig

Ook Heeringa was op de Dam bij de demonstratie. Het was te druk, beaamt hij. ‘Daarom ben ik ook naar achteren geschoven. Natuurlijk moeten we de anderhalvemeterregel serieus nemen, maar dat geldt ook voor het wereldwijde probleem van racisme. Die twee dingen zitten elkaar nu even in de weg. In Londen en Berlijn waren tienduizenden mensen op de been, daar is niet ingegrepen. Wie hoor je daar nog over?’

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Amsterdam had de aftrap, de demonstraties die daarna kwamen konden mooi profiteren van hoe Halsema heeft gehandeld’, vindt Cherida de Ziel. Als gemeentelijk ambtenaar heeft ze een dag vrij genomen om als burger haar stem te laten horen. Ze haalt zelfs de woorden uit het wapen van Amsterdam aan om Halsema de hemel in te prijzen. ‘Heldhaftig, vastberaden en barmhartig, daaraan moest ze zich verbinden om burgemeester te worden van Amsterdam. En dat is precies zoals ze zich heeft opgesteld.’