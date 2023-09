Femke Halsema: wetenschappers kunnen wantrouwen in politiek, en zichzelf, tegengaan door zich vaker te mengen in publieke debat

Januari 2021 in Amsterdam: de politie controleert op de avondklok. Beeld Joris van Gennip

Dat zei burgemeester Femke Halsema maandagmiddag bij de opening van het academisch jaar in Amsterdam. Om het toenemende wantrouwen in wetenschap en politiek tegen te gaan, moeten wetenschappers zich meer durven mengen in het publieke debat, vindt Halsema. Alleen zo wordt het weer mogelijk om ‘betekenisvolle gesprekken en debatten te voeren over de grote vraagstukken van deze tijd’.

Het wantrouwen in feiten en cijfers is volgens Halsema deels aan de overheid zelf te danken. Als voorbeeld noemt zij de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis, begin 2021. Destijds zei minister Hugo de Jonge onomwonden dat de thuisblijfplicht 8 tot 13 procent aan besmettingen kon schelen. ‘Een behoorlijk aantal zieken die je dan kunt voorkomen.’ In werkelijkheid was echter onduidelijk wat de avondklok precies zou uitmaken, bleek uit de kleine lettertjes in het achterliggende OMT-advies.

Discutabel

‘Discutabel’, vindt Halsema achteraf. ‘Door de schijn van objectiviteit die de verregaande vrijheidsinperking van de avondklok omgaf, werden heel valide rechtsstatelijke en ethische bezwaren buiten de discussie geplaatst en werden tegenstanders van de maatregel gediskwalificeerd als ontkenners van de ernst van het probleem. Het is niet gek dat dit tot groot wantrouwen leidt.’

Volgens haar is het voorval symptomatisch voor een breder probleem: dat beleidsmakers vaak een beroep doen op feiten en cijfers om hun ‘al ingezette beleidskoers een zogenaamd objectief en noodzakelijk sausje’ te geven. Dat leidt tot een onnodig ‘technocratisch bestuur’, vaak ‘geholpen door commerciële consultancyfirma’s’, aldus Halsema.

Oproep aan wetenschappers

Alle reden voor een oproep aan wetenschappers, vindt Halsema. Volgens haar is het nodig dat ook wetenschappers meer het publieke debat betreden. Die moeten het debat voorzien van nuance, maar ook onafhankelijkheid en wetenschappelijk gezag uitstralen, aldus Halsema. ‘Ik reken op u.’

De uitspraken van Halsema over de avondklok zijn pikant, omdat ze als burgemeester de avondklok maandenlang moest handhaven. Achteraf zegt ze echter: ‘Mijn eigen kinderen besloten vaker vroeg naar hun vrienden te gaan om daar te blijven slapen en zo de avondklok te omzeilen. En zo waren er velen: dat kan niet de bedoeling zijn geweest.’