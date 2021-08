Femke Bol gaat in een krankzinnig snelle race tot het uiterste en verovert zo brons op 400 meter horden

Femke Bol (midden) tijdens de finale 400 meter horden. Rechts winnaar Sydney McLaughlin. Beeld ANP

Voor het eerst dit seizoen, en reken het afgelopen jaar ook maar mee, tekent inspanning het gezicht van Femke Bol, 21 jaar, afkomstig uit Amersfoort. Het zijn de laatste veertig meter in de finale van de 400 meter horden, woensdagochtend in het olympisch stadion van Tokio, en ze voelt dat ze het niet gaat redden tegen de twee Amerikaanse atleten, ietsjes voor haar.

Bijna gelijk waren ze over de een na laatste van de tien horden gekomen, maar in de slotfase moet ze dan toch terrein prijs geven. Ze had het ook voorspeld: als ze tot het uiterste moet gaan, zal de uiterlijke kalmte verdampen, waarmee ze de afgelopen maanden zoveel races bijna vanzelfsprekend naar haar hand zette.

Europees record

En ze gaat tot het uiterste, in een krankzinnig snelle race. Ze klokt af op 52,03 seconden. Zo hard liep ze nog nooit. Maar hetzelfde geldt voor Sydney McLaughlin, ook 21. Zij duikt met 51,46 vier tienden onder haar eigen wereldrecord en pakt het goud. Olympisch kampioen Dalilah Muhammad (31) verbetert zichzelf ook al. Haar 51,58 is goed voor zilver. De tijd van Bol levert haar naast het brons een Europees record op.

Het is het voorlopige sluitstuk van een opzienbarende opmars. Bij de WK in Doha in 2019 sneuvelde ze nog in de halve finale, met een fletse 56,37. Maar in de handen van de Zwitserse bondscoach Laurent Meuwly en diens assistent Bram Peter groeide ze op Papendal uit tot een groeibriljant op de horden en de 400 meter. Bijna onafgebroken verbeterde ze – onbevangen en opgewekt rennend – haar tijden, op Diamond League-wedstrijden, op indoorbanen. In maart waren er twee titels op de EK in Torun, Polen. Ze verloor geen enkele wedstrijd.

Maar deze dag in Tokio is de ware test. Nu kan ze nagaan waar ze precies staat. Als gevolg van coronabeperkingen liep ze nog nooit tegen McLaughlin en Muhammad. De jonge Amerikaanse slechtte vorige maand nog de barrière van 52 seconden, met een wereldrecord van 51,90. Muhammad is de veteraan, die in Doha goud pakte met 52,16, toen ook al de beste tijd ooit gelopen.

Geen divagedrag

Bol verschijnt om 11.20 uur op de baan, tijdens de warming-up stopte ze nog bij wijze van grap ijsblokjes in de kleding van de in de hitte puffende coach Peters. Een dolletje helpt, op zo’n dag. Ze loopt op enkele meters afstand van McLaughlin. Ze hebben elkaar in de series, eerder deze week, in het voorbijgaan al een tikje gegeven, ter kennismaking. Het is tenminste niet het divagedrag dat topsprinters wel eens vertonen, stelde ze vast. Op de horden gaat het er volgens haar minder venijnig aan toe. Dit zijn aardige meiden.

Ze is wat meer gespannen dan normaal, zou ze later bekennen. Ze verdween in Tokio van social media, op een Japanse telefoon voerde ze slechts een handvol contacten in. Vooral gisteravond sloegen de zenuwen toe. Ze kon bij het avondeten nauwelijks een hap door haar keel krijgen.

Als het startschot klinkt, is ze snel weg. Dat was volgens plan. Hoewel haar sterkte altijd ligt in de laatste fase, is in overleg met Meuwly gekozen meteen in de eerste 200 meter op volle snelheid te komen. Dit zijn de Olympische Spelen. Dan moet je risico’s nemen. Dan ga je voor goud. Er is een jaar hard gewerkt aan de opening, de laatste maanden. ‘Leg de lat zo hoog mogelijk’, had hij Bol voorgehouden. ‘Dan maak je het de anderen lastig. Maar ren vooral je eigen race.’

Ze liggen bij het uitkomen van de laatste bocht vrijwel naast elkaar. Meuwly ziet dat Bol moeite heeft haar vijftien passen tussen de horden vol te houden. Dat is razend moeilijk als de krachten afnemen. Ze denkt: laat ik me er niet te druk over maken. Na de laatste horde worden de doorslaggevende verschillen gemaakt. McLaughlin raast langs Muhammad, de mooiste bijrol is voor de Nederlandse. Ze zakt vermoeid op het tartan. Wat later is er ruimte voor vreugde met de vlag om de schouders, al blijven uitbundige emoties uit.

Bol: ‘Natuurlijk wil je altijd winnen. Maar ik denk dat ik mijn perfecte race heb gelopen, ik heb laten zien dat ik er klaar voor was. Ik ben als een gek weggegaan, op dit niveau kun je niet op safe spelen. Na de bocht was het plan bij te blijven. Die 51,48 kan ik op dit moment gewoon niet. Wat die meiden doen is super-, supergaaf en inspirerend. Sydney is ook pas 21. Mensen vinden het bizar wat ik doe, maar dat geldt zeker voor haar.’

Coach Meuwly onderstreept nog maar eens het hoge niveau. ‘We hebben de drie snelste atleten in de geschiedenis in dezelfde race gezien. Er is niets om niet trots op te zijn.’ Hij complimenteert Bol. ‘Ze is in haar eerste olympische race meteen medaillekandidaat. Ze is zo volwassen voor haar leeftijd en haar ervaring. Het is geweldig om met haar te werken. Ze maakt zulke grote stappen. Ik denk dat het nog harder kan, de komende jaren. Ze ontwikkelt zich like crazy.’

Bol trekt nog een sprintje naar een groepje op de tribunes. Het zijn haar coaches en de ervaren Zwitserse atleet Lea Sprunger, met wie ze op Papendal traint en vaak haar onzekerheden deelt. ‘Deze medaille is net zo goed van hen als van mij. Zij zijn naast mijn ouders en mijn vriend de mensen die je meteen wil zien.’

Meuwly constateert bij de ontmoeting dat de uiterste emoties er nog niet zijn. ‘Ze zat nog in de bubbel van haar race, ze probeerde nog op een rijtje te zetten wat er precies was gebeurd.’ Hij zet het voor haar op een rijtje. ‘Je hebt brons, je bent Europees recordhouder. Geniet van dit moment.’