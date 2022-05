Feministen verontrust na ommezwaai in VS: ook hier is het recht op abortus kwetsbaar

Anti- en pro-abortusbetogers tijdens de Mars voor het Leven in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Op het eerste gezicht heeft Nederland de afgelopen tijd juist een paar stappen vooruit gezet in de keuzevrijheid voor vrouwen op dit terrein: een meerderheid in de Tweede Kamer is voor afschaffing van de verplichte bedenktermijn van vijf dagen voor een abortus. Bovendien is het parlement akkoord gegaan met het plan dat in de toekomst ook huisartsen de abortuspil mogen voorschrijven. Hoewel nog niet vaststaat dat de Eerste Kamer ook instemt met die laatste wijziging, zijn het tekenen dat de rechten van vrouwen langzaam verbeteren.

Maar laat je niet in slaap sussen met de gedachte dat het hier allemaal vanzelfsprekend goed is geregeld, zeggen belangenorganisaties die zich inzetten voor de keuzevrijheid van vrouwen. ‘Abortus is ook bij ons nog steeds opgenomen in de strafwet’, zegt Rebecca Gomperts, arts en oprichter van Women on Waves, de organisatie die wereldwijd strijdt voor het recht op abortus. Dat een abortus toch legaal kan worden uitgevoerd, komt doordat er een uitzondering is opgenomen voor behandelingen die voldoen aan de eisen in de Wet afbreking zwangerschap.

De ommezwaai nu in de Verenigde Staten laat volgens Gomperts precies zien waarom regelgeving kwetsbaar is als abortus slechts een beperkte juridische basis heeft. ‘Laat dit een wake-upcall zijn voor ons. Wat ik hoop, is dat deze shock ertoe leidt dat er eindelijk een politieke meerderheid te vinden is om abortus uit de strafwet te halen en het recht op abortus wettelijk te verankeren.’

Christelijke activisten

Dat dat tot nog toe niet is gebeurd, komt door de inzet van christelijke partijen. In een onderzoek van journalistiek platform Investico werd vorig jaar minutieus uit de doeken gedaan hoe sterk de politieke besluitvorming rondom het recht van de foetus achter de schermen wordt beïnvloed door christelijke prolife-activisten. Voor de buitenwereld is vaak niet duidelijk dat het hier gaat om oerconservatieve christelijke organisaties, omdat ze schuilgaan achter neutrale benamingen als ‘patiëntenvereniging NPV’ of ‘hulporganisatie Siriz’. Dankzij die verdekte opstelling kreeg de anti-abortusbeweging in de loop der jaren zelfs vele miljoenen euro’s subsidie van de Nederlandse staat.

De prolife-activisten in Nederland volgen dezelfde strategie als hun Amerikaanse collega’s. Er wordt ingezet op stapsgewijze beïnvloeding op de lange termijn en religieuze argumenten worden vermeden. Een goed voorbeeld is een opiniestuk van de NPV in 2020 in de Volkskrant, waarin de auteur op basis van medische argumenten bepleitte dat de uiterste termijn voor een abortus (nu 24 weken) moet worden vervroegd, omdat een foetus met de huidige medische stand al voor die tijd levensvatbaar kan zijn. Veel gynaecologen zijn er niet gelukkig mee dat de abortustermijn in de wetgeving van oudsher is gekoppeld aan de levensvatbaarheid van een foetus, juist omdat dat munitie geeft om het uiterlijke beslismoment voor abortus in de toekomst naar voren te halen.

De prolife-activisten die in Nederland bezoekers van abortusklinieken lastigvallen – en als ze daarin worden belemmerd naar de rechter stappen – zijn onderdeel van een internationaal netwerk waarin miljoenen omgaan. In 2019 onthulde onderzoeksplatform Open Democracy dat ultraconservatieve organisaties in Europa in tien jaar tijd minstens 50 miljoen dollar hadden ontvangen van fondsen gelinkt aan de regering-Trump.

Geld uit de VS

Ook in die zin is het zorgwekkend wat er nu in Amerika gebeurt, zegt Gomperts. ‘Nu de prolifebeweging daar haar doel heeft bereikt, blijft er heel veel energie en geld over om de anti-abortusstrijd in andere delen van de wereld te voeren. De budgetten van deze beweging zijn gigantisch. Je kunt verwachten dat dat geld in de toekomst wordt ingezet voor de anti-abortuslobby in Afrika, Zuid-Amerika en Europa.’

Gomperts ziet een wrange parallel: overal waar de democratie afkalft en autocratische leiders opstaan, komt het recht op abortus in de knel. Na het uitlekken van het standpunt van het Hooggerechtshof voerde de Amerikaanse staat Oklahoma dinsdag direct een verbod in op alle abortussen na zes weken. ‘In de VS is deze wending een duidelijke erfenis van Trump. Maar je ziet het ook gebeuren in landen als Polen en Hongarije, en in Rusland’, zegt Gomperts. ‘Terwijl in landen waar de democratie de laatste jaren is verbeterd ook op het terrein van abortus stappen worden gezet. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Chili, Argentinië, Colombia en Mexico.’

Om in Nederland tegenwicht te bieden aan de anti-abortuslobby is in april Ava opgericht, een organisatie die opkomt voor de belangen van vrouwen op het terrein van anticonceptie en abortus. ‘We hebben in Nederland eigenlijk te lang achterover geleund, omdat we dachten dat het hier wel goed zat met de vrouwenrechten’, zegt Ava-voorzitter Eva de Goeij. ‘De anti-abortusbeweging loopt mijlenver voor op ons, als je kijkt hoe goed zij zijn georganiseerd. Ook daarom hebben we Ava opgericht. Je zag dat in gesprekken met het ministerie over deze thema’s die christelijke patiëntenorganisaties wel aan tafel zaten, terwijl de voorstanders van keuzevrijheid voor vrouwen daar niet werden gehoord. Als je invloed wilt uitoefenen op het beleid, moet je je verenigen.’

In het beste geval, hoopt De Goeij, zal de wending in de VS de lobby voor een liberaal abortusbeleid in Nederland juist versterken. ‘Je ziet nu een enorme energie vrijkomen bij voorstanders van keuzevrijheid. Mensen beseffen dat ze zich moeten uitspreken. Wat er nu in Amerika gebeurt, maakt duidelijk dat het recht op abortus ook bij ons geen vanzelfsprekendheid is.’