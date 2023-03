Feminisme en ander activisme versmelten in jaarlijkse vrouwenmars: ‘Alle vormen van onderdrukking hangen samen’

Deelnemers aan de Feminist March, voorheen de Women’s March, zondag in Amsterdam. Beeld Lina Selg

Aan het Amsterdamse Damrak, een 21ste eeuwse Tuin der Lusten van overvolle Primark-tassen en de megapuntzakken van Vlaamse Frites Snackland, houden twee mannen plotseling stil. Ze zijn net langs de Dam gelopen, hebben gezien dat er zo meteen een Feminist March is en nu willen ze iets weten van de vrouwen die hen passeren met protestborden in de kleuren van de Iraanse vlag: ‘Why don’t you like men?’

De vrouwen leggen uit dat ze komen demonstreren voor vrouwenrechten in Iran. ‘Woman – Life – Freedom’, staat er op hun borden, kijk hier, maar de boodschap komt niet aan. ‘Why don’t you like men?’, persisteert de oudere van de twee met het opgeschoren kapsel en een blauwe bodywarmer aan, de handen in de zakken.

Hoofdschuddend vervolgen de vrouwen hun weg naar de Dam, waar het gesprek over man-vrouwverhoudingen al verder is geëvolueerd – véél verder zelfs.

Deze middag vindt voor het eerst de Feminist March plaats, de opvolger van de jaarlijkse Women’s March. Die ontstond in 2017 als reactie op de uitverkiezing van Donald – grab 'm by the pussy – Trump tot president van de Verenigde Staten. In Amerikaanse steden deden toen 4 miljoen demonstranten mee aan een mars, schatte The Washington Post. Buiten de VS zouden nog eens ruim 300 duizend mensen hebben meegelopen. In Amsterdam waren vier- à vijfduizend mensen aanwezig, volgens de organisatie.

Alle vormen van onderdrukking

De Women’s March staat in een korte, maar stevige traditie. Toch besloot de Nederlandse organisatie dit jaar tot een naamsverandering zodat iedereen zich welkom voelt: vrouwen, maar ook trans- en non-binaire personen (en vooruit, ook mannen). ‘We zijn altijd al een intersectionele organisatie geweest’, zegt algemeen directeur June ten Have eerder aan de telefoon. ‘Dat betekent dat we vinden dat alle vormen van onderdrukking met elkaar samenhangen: genderongelijkheid, racisme, homofobie en andere soorten discriminatie gaan vaak hand in hand. Het lijkt heel breed, maar ik denk dat het onze kracht is om te laten zien wat er over het hele spectrum aan onderdrukking is.’

‘No feminism without trans-women’, heeft iemand zondag op een protestbordje geschreven, de taal van het hedendaags activisme.

‘Sex work = work.’

‘Not gay as in happy, but queer as in fuck you.’

‘Support the undocumented.’

‘Destroy patriarchy, not the planet.’

Ook uit de mensen die zondag op het podium staan, blijkt die veelkleurigheid. Ze spreken over hun migratie-achtergrond, over de achterstelling van ongedocumenteerde migranten, over racisme jegens mensen van Aziatische komaf, over het stigma van sekswerk, over alleenstaande ouders en over de rechten van vrouwen en queers in Iran. De non-binaire queer-activist van kleur die het publiek over racisme en transfobie toespreekt, sluit hun vurige betoog af met ‘mensen, vergeet dit nooit: Palestine will be free.’

Het mag een potpourri lijken aan progressieve, activistische standpunten, voor de sprekers en de meerderheid van het publiek is alles vanzelfsprekend met elkaar verbonden. Als de term ‘intersectioneel’ valt klinkt er gejuich, als een spreker opmerkt dat ‘feminisme voor witte vrouwen géén feminisme is’, knikt het overwegend jonge en witte publiek instemmend.

Geen geolied raderwerk

Toch grijpt niet al het activisme als een geolied raderwerk in elkaar. Een handjevol demonstranten, met hoofddoek en protestborden over vrouwen en kinderen in Turkse gevangenissen, loopt weg als de tweede spreker de stigmatisering van sekswerkers aankaart in een shirt waarop ‘whore love’ staat. Aan het begin van de bijeenkomst strijden de kreten van Amnesty International (‘Hé hé, ho ho, the patriarchy has to go!’) en de aanwezige Iraanse diaspora (‘Woman! Life! Freedom!’) om verbale ruimte.

‘Nu wordt het wel heel ingewikkeld’, merkt een jonge vrouw in het voorbijgaan op.

‘Het wordt alleen maar meer’, zegt de jonge man naast haar.

Niet iedereen vindt de versmelting van feminisme met ander activisme logisch. Onlangs kwam het boek Vrouw en Vrijheid uit van biograaf Jolande Withuis. Daarin spreekt zij haar zorgen uit over de intersectionele, feministische koers. ‘Iedereen kan feminist zijn, man, vrouw, homo – heel goed zelfs’, zegt Withuis over de naamsverandering van de organisatie. ‘Maar dan moet het wél over vrouwenrechten gaan.’

Het is een stap terug om vrouwen onder te brengen in ‘een brij tegen alles wat slecht is’, vindt de schrijver. ‘Dat leidt tot verwatering, terwijl er nog zoveel te doen is. Neem een onderwerp als femicide, de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn: onbegrijpelijk dat daartegen niet een enorm protest op gang komt.’

Eigen gemeenschap

Volgens Withuis kunnen de belangen binnen heel brede bewegingen tegenstrijdig zijn en vaak zijn vrouwen daarvan de klos. ‘Denk aan zwarte vrouwen die zich niet durfden uit te spreken over seksueel geweld door mannen uit de eigen gemeenschap om de zwarte strijd niet te hinderen, of de communistische Ravensbrück-gevangen die zwegen over de verkrachtingen door de Russische bevrijders om de communistische partij niet te benadelen.’

In andere levens komt het brede activisme wél samen, blijkt uit de woorden van de Iraans-Nederlandse Mojdeh Feili, de laatste spreker bij de Feminist March. ‘De maatschappij is niet vrij als vrouwen niet vrij zijn’, zegt Feili onder luid gejuich. ‘De maatschappij is niet vrij als queer- en transmensen niet vrij zijn.’

‘Laatst zag ik een foto van twee zoenende vrouwen in Iran, nooit gedacht dat ik dat beeld ooit zou zien. In één klap leek het niet langer een droom om te leven in een Iran waar iedereen vrij is.’