Felle protesten in India na overval knokploegen op elite-universiteit

Leden van de jeugdafdeling van India's belangrijkste oppositiepartij dragen maskers tijdens een demonstratie tegen de aanvallen op de Jawaharlal Nehru University. Beeld Reuters

Gemaskerde mannen, gewapend met stokken, stenen en ijzeren staven, drongen zondagavond de campus van de prestigieuze Jawaharlal Nehru University (JNU) in de hoofdstad New Delhi binnen. De universiteit geldt als het Oxford van India en als een van de bolwerken van links en seculier verzet tegen de hindoe-nationalistische agenda van premier Narendra Modi. Geheimzinnige knokploegen sloegen ramen en huisraad kort en klein en vielen studenten en stafleden aan. Zeker veertig studenten en stafleden moesten gewond naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Politie

Filmpjes van het geweld werden massaal op sociale media gedeeld. Dat leidde maandag tot grote demonstraties in onder meer Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Hyderabad en Mumbai. Protesterende studenten verwijten de autoriteiten dat ze de knokploegen hun gang lieten gaan. Volgens hen kwam de politie pas uren na het begin van de aanval op de campus kijken.

De eerste reactie van de politie van Delhi op het geweld was zondagavond dat het een botsing tussen rivaliserende studentengroepen betrof en dat de situatie op de campus alweer onder controle was. Na alle kritiek kondigde politiewoordvoerder Devendra Arya maandag toch aan dat er een volledig onderzoek komt, onder meer op basis van beelden van bewakingscamera’s en berichten op sociale media.

Onduidelijk motief

Wat het motief van de aanval op de campus was en wie er precies achter zaten was maandag nog onduidelijk. De studentenvakbond van de JNU en politici van diverse oppositiepartijen wezen evenwel direct met de beschuldigende vinger naar de Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), een rechtse, hindoe-nationalistische studentenorganisatie die nauw gelieerd is aan premier Modi’s Bharatiya Janata Party (BJP).

‘De fascisten die ons land in hun greep hebben, zijn bang voor de stem van onze dappere studenten. Het geweld op JNU weerspiegelt die angst’, twitterde Rahul Gandhi, een van de leiders van de belangrijkste oppositiepartij, de Congrespartij. En de algemeen secretaris van de Communistische Partij van India, Sitaram Yechury, sprak van een complot van het universiteitsbestuur en de knokploegen van de ABVP, als reactie op het recente studentenverzet op JNU.

Ontkenning

Voorzitter Durgesh Kumar van de ABVP ontkent die beschuldigingen. Volgens hem waren juist zijn ABVP-leden slachtoffer van geweld van linkse studenten. ‘Die willen de campus ombouwen tot een naxalistisch (maoïstisch) rebellenkamp’, aldus Kumar. Ook het bestuur van de universiteit leek dat te suggereren, toen het maandag verklaarde dat achter de aanval een groep studenten zat die protestacties uitvoert op de universiteit.

Dit zou slaan op de vooral linkse studenten die aan JNU al enkele maanden ageren tegen een collegegeldverhoging die het onderwijs te duur zou maken voor arme studenten. In november leidde dat tot felle straatgevechten met de politie, met vele gewonden en arrestaties. Op het moment van de aanval van zondag was er een vergadering van een paar honderd studenten en stafleden over nieuwe acties tegen de verhoging.

Burgerschapswet

De overval op JNU komt ook in een periode dat India in de greep is van protesten tegen de burgerschapswet die de regering-Modi in december invoerde. Dankzij die wetswijziging kunnen vervolgde hindoes, christenen en sikhs uit islamitische buurlanden aanspraak maken op het Indiase staatsburgerschap, maar worden gevluchte moslims daarvan uitgezonderd. Volgens critici is de wet daarom discriminerend voor moslims en in strijd met de seculiere Indiase grondwet.

Veel van de protesten van de afgelopen weken, waarbij al tientallen doden vielen, werden georganiseerd door studenten, vooral aan universiteiten in deelstaten met grote islamitische minderheden, zoals Uttar Pradesh en de hoofdstad Delhi. Zaterdag betoogden nog 100 duizend mensen vreedzaam in Hyderabad, een stad waar meer dan 40 procent van de bevolking moslim is. ‘India’s enige religie is secularisme’, was een van de leuzen.

Bescherming

Volgens de regering-Modi draait de zogenaamde Citizenship Amendment Act alleen om de bescherming van vervolgde religieuze minderheden, en zijn de protesten tegen de wetswijziging politiek gemotiveerd vanuit de linkse hoek, lees de Congrespartij. Overigens begon het verzet tegen de wet in de deelstaat Assam, waar etnische minderheden bezwaar maken tegen de instroom van illegale (moslim-) immigranten uit Bangladesh.

Het geweld van zondag is breed veroordeeld, ook door de Indiase regering, bij monde van ministers als Nirmala Sitharaman (Financiën) en Subrahmanyam Jaishankar (Buitenlandse Zaken), beiden afgestudeerd aan de JNU. Modi's partij BJP liet op Twitter weten dat het geweld afkomstig was van de oppositie. Het zou een ‘wanhopige poging’ van ‘anarchistische krachten’ zijn om onrust te stoken ‘teneinde hun geslonken politieke invloed op te krikken’.