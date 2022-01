Felle bosbrand in Colorado verwoest honderden huizen

Een in de as gelegde woonwijk in Boulder County gezien vanuit een reddingshelikopter. Beeld AP

De natuurbrand werd donderdag aangewakkerd door windvlagen van 170 kilometer per uur. Binnen enkele uren stond meer dan 24 vierkante kilometer stedelijk gebied in lichterlaaie en werden 500 tot duizend huizen verwoest. Het vuur sprong over wegen en huizenblokken heen in een mozaïekvormig brandpatroon, waarbij sommige huizen volledig in de as werden gelegd en belendende woningen ongeschonden bleven.

Tienduizenden inwoners van Superior en Louisville, twee voorsteden van Denver, moesten donderdag uit voorzorg worden geëvacueerd. Ze hadden vaak maar enkele minuten de tijd om wat spullen bijeen te pakken. Behalve de honderden woonhuizen werden ook een winkelcentrum en een hotel slachtoffer van de vlammenzee.

Nieuwjaarswonder

Vrijdag was volgens de autoriteiten het grootste gevaar geweken. De wind ging liggen, en sneeuwbuien blusten de meeste brandhaarden. Zeven mensen raakten bij de brand gewond. ‘Als er inderdaad niemand is omgekomen, maken we hier misschien ons eigen Nieuwjaarswonder mee’, zei gouverneur Jared Polis van Colorado vrijdag.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Experts vermoeden defecte elektriciteitsleidingen in het kurkdroge buitengebied van Denver. Natuurbranden komen in het westen van de Verenigde Staten steeds vaker voor, maar zelden zo laat in het jaar. Maar de herfst in Colorado was dit jaar ongewoon droog, en de winter ook. Zo viel er nog vrijwel geen sneeuw.

Jennifer Balch, een bosbrandexpert van Colorado University, die vlakbij het rampgebied woont, noemde de brand schokkend. ‘Ik rook de brandlucht met sneeuwvlokken in mijn gezicht’, zei ze tegen Reuters. ‘Winterse bosbranden zouden een contradictio in terminis moeten zijn, we zouden helemaal geen bosbranden moeten hebben in december.’

Colorado kent minder bosbranden dan bijvoorbeeld Californië, maar registreerde dit jaar wel de drie grootste branden uit de geschiedenis van de staat. Hoewel natuurbranden nooit direct aan klimaatverandering kunnen worden gelinkt, zijn wetenschappers het erover eens dat de opwarming van de aarde leidt tot meer extreem weer en tot frequentere en heviger bosbranden.