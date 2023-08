Félix Lengyel, de controversiële gaming-superster, heeft een nieuw contract van 100 miljoen dollar

Félix Lengyel op de uitreiking van de jaarlijkse 'Streamy Awards'. Beeld FilmMagic

Vorige week vrijdag gaf een douchende Félix Lengyel live, onder toeziend oog van zo’n vierduizend fans, een recensie van een nieuwe videofunctie op Twitter: ‘De camera voelt een beetje weird maar misschien ben ik gek.’ Een uur later reageerde niemand minder dan de eigenaar van Twitter, Elon Musk: ‘Yeah, heeft nog wel wat verfijning nodig.’

Voor veel gamers en jongeren is Felix Lengyel een internet-royalty. De 27-jarige Canadees, online bekend als xQc, is vooral te vinden op Twitch. Dat is een platform waar dagelijks 31 miljoen mensen kijken naar live-uitzendingen, ook wel livestreams, van met name gamers. Lengyel heeft er bijna 12 miljoen volgers. Meer dan 25 duizend van hen zijn abonnees; toegewijde fans die hem gezamenlijk maandelijks gemiddeld zo’n 125.000 dollar (109.000 euro) betalen.

Over de auteur

Frank Rensen is wetenschapsjournalist en schrijft voor de Volkskrant over technologie. Hij studeerde sterrenkunde in Leiden.

Recentelijk tekende Lengyel een niet-exclusief contract met Kick, een groeiende concurrent van Twitch, om voor maar liefst 70 miljoen dollar twee jaar lang ook daar te komen streamen. Volgens Lengyels manager kan daar nog 30 miljoen dollar bovenop komen, als hij bepaalde mijlpalen bereikt.

Dat is nog meer dan de hoogste Nederlandse voetbaltransfer ooit (Frenkie de Jong, 86 miljoen euro). Het benadrukt nog maar eens hoe groot de gaming-industrie is, nu al groter dan muziek en film bij elkaar. xQc heeft zijn populariteit gedeeltelijk te danken aan zijn succes als gamer: in 2017 werd hij bekroond als ‘Most Valuable Player’ in het wereldkampioenschap van de populaire game Overwatch.

Homofobe uitingen

Lengyels carrière als professionele gamer duurde drie jaar, en is getekend door zowel succes als controverse. Zo maakte hij volgens de organisatie van het kampioenschap van Overwatch homofobe opmerkingen tegen een homoseksuele tegenstander na een pijnlijk verlies. Het leverde hem een boete van 2.000 dollar op en een schorsing van vier wedstrijden. Nog geen maand na zijn terugkeer schorste de organisatie hem opnieuw en moest hij 4.000 dollar neerleggen. De reden: telkens als er een zwart persoon in beeld kwam tijdens een live-uitzending van een toernooi, deelde hij op een ‘racistisch kleinerende’ manier een emoji van een zwart persoon in de chatbox van de uitzending.

Fans van xQc zien deze maatregelen en de aanhoudende kritiek op Lengyel als overdreven. Ze vinden dat critici zijn uitingen uit hun context halen. Die emoji, bijvoorbeeld? Die gebruikt iedereen de hele tijd. ‘Ik hield er oprecht geen rekening mee dat het iets was waardoor mensen me zouden beschuldigen van RACISME’, schreef Lengyel in een e-mailinterview met de The Washington Post. ‘Ik heb er nu natuurlijk spijt van, omdat mensen me erop afrekenen.’

Lengyel werd door het voorval door zijn team ontslagen en begon zich te richten op een carrière als online-persoonlijkheid. Hij was dagelijks te vinden op Twitch, waar hij dankzij zijn manische, impulsieve stijl binnen korte tijd een van de grootste streamers werd. In 2019 waren zijn uitzendingen goed voor in totaal 54 miljoen uur kijktijd. Hij is vooral bekend als gamer, maar wie een gemiddelde uitzending van xQc opzet, kan verwachten dat hij YouTube- of TikTokfilmpjes zit te kijken, samen met tienduizenden fans. Zo nu en dan geeft hij commentaar op wat hij ziet.

Populair genre

Deze ‘reaction content’ is online een populair genre, en de naam xQc is er onlosmakelijk mee verbonden. Wederom niet zonder controverse: volgens sommigen zijn Lengyels reacties zó minimaal dat zijn uitzendingen niet veel meer doen dan kijkcijfers stelen van de video’s die hij bekijkt. Lengyels Twitch-carrière gaat al sinds het begin gepaard met schorsingen: zo kon hij in 2020 drie dagen lang niet op het platform, nadat hij een seksueel getint spel speelde en een code invoerde waardoor bepaalde censuur verdween. Lengyel is in totaal vijf keer tijdelijk geschorst van Twitch.

Het contract dat xQc tekende met Kick is vermoedelijk een gevolg van zijn gespannen relatie met Twitch: ‘Kick staat me toe om dingen te doen en uit te proberen die ik in het verleden niet heb kunnen doen’, schrijft hij in een verklaring. Kick is een relatief nieuw platform dat houvast probeert te vinden in de livevideo-niche door de grote namen van Twitch lucratieve contracten aan te bieden.

Het platform Kick zit in de lift mede doordat Twitch – een bedrijf van techgigant Amazon – de afgelopen jaren een steeds grotere hap neemt uit het geld dat makers als xQc op het platform verdienen. Het heeft geleid tot frustratie onder professionele streamers, die hun inkomen krijgen uit advertenties en abonnementen van hun kijkers. Twitch claimt tot wel 70 procent van de opbrengst die abonnementen genereren. Op Kick is dat op dit moment slechts 5 procent. Verder zijn er plannen om de makers van livestreams een uurloon uit te keren, dat onder meer zal afhangen van het gemiddelde aantal uren dat de gebruiker online is.

Sinds Lengyel zijn contract met Kick heeft getekend, is hij nog dagelijks te zien op Twitch. Daar is hij een aantal uur online, schakelt dan over naar Kick en is daar nog een paar uur live. Wat controverses betreft is ook Kick niet het paradijs waar xQc misschien op heeft gehoopt. Al tijdens zijn derde dag op het platform kreeg hij zijn eerste officiële waarschuwing, omdat hij met zijn publiek de film The Dark Knight keek. Volgens Kick schond hij daarmee de auteursrechten.