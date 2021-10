Felicitatie én waarschuwing voor Nobelprijswinnaar Ressa van de Filipijnse president Duterte

Nobelprijswinnaar Maria Ressa. Beeld AP

Onder Duterte werd de 58-jarige Ressa, een journalistieke veteraan die na haar carrière bij grote internationale nieuwsorganisaties de onafhankelijke, kritische nieuwswebsite Rappler oprichtte, een van de meest vervolgde journalisten in de Filipijnen.

Ressa, die wegens doodsbedreigingen een tijdje met een kogelvrij vest liep, werd belaagd met tien arrestatiebevelen en kreeg vorig jaar vier keer te maken met een uitreisverbod, uitgerekend op het moment dat haar bejaarde ouders in de Verenigde Staten haar nodig hadden omdat haar moeder aan kanker lijdt.

Intimidatie

Ondanks de intimidatie ging ze onverschrokken verder met onthullende verhalen over corruptie, machtsmisbruik en natuurlijk Dutertes meedogenloze aanpak van drugscriminaliteit. Onder Duterte zijn zo’n 6.000 overwegend arme verdachten van drugscriminaliteit doodgeschoten. Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) onderzoekt of daarbij sprake is van misdaden tegen de menselijkheid .

Met de berichtgeving op Rappler won Ressa de ene na de andere onderscheiding, met als hoogtepunt de Nobelprijs vorige week vrijdag. Terwijl de Russische regering de andere winnende journalist Dmitri Moeratov vrijwel direct feliciteerde en hem prees als ‘een getalenteerd en moedig man', bleef de Filipijnse regering dit weekeinde ijzig zwijgen.

Manuel Mogato

De Filipijnse journalist en Pulitzerprijs-winnaar Manuel Mogato bedankte Duterte op Twitter, omdat hij ‘het echt mogelijk heeft gemaakt de Filipijnen op de kaart te zetten - Maria Ressa won de Nobelprijs 2021 als journalist die vecht tegen staatsrepressie’.

Sinds Duterte in 2016 president werd, zijn negen Filipijnse journalisten vermoord. Daarmee staan de Filipijnen als zevende land op de ranglijst landen met het hoogste aantal onopgeloste moorden op journalisten van het Comittee to Protect Journalists (CJP). Volgens de Filipijnse regering is er echter geen sprake van het muilkorven van de vrije pers.

De zuinige felicitaties van Dutertes woordvoerder Harry Roque voor Ressa gingen gepaard met een waarschuwing: de Nobelprijs betekent niet dat de rechtszaken tegen Ressa zomaar van de baan zijn. Er lopen nog zeker zeven zaken tegen haar wegens smaad en belastingontduiking, aangespannen door zakenmensen en andere stromannen van Duterte. ‘Er zijn individuen die vinden dat Maria Ressa haar naam nog moet zuiveren voor de rechtbank,’ aldus Roque.