Felbegeerde Europese ‘giga-fabriek’ van Tesla naar Duitsland

Een nieuwe fabriek van autofabrikant Tesla in Shanghai. Beeld AFP

Het gerucht dat Musk in de Duitse hoofdstad verkeerde zong dinsdagmiddag al rond op Twitter, maar waar hij was en wàt Mister Tesla precies kwam doen was onduidelijk. Pas ’s avonds dook Musk op bij het autoprijzengala van de krant Bild, waar hij de aankondiging haast plompverloren deed: ‘We bouwen een fabriek in de omgeving van Berlijn.’ Op Twitter omkleedde Musk de blijde boodschap met hartjes in de kleuren van de Duitse vlag.

Als het elektrisch rijden niet uit Duitsland komt, dan komt het maar naar Duitsland, moet Musk hebben gedacht. De Duitse auto-industrie die de slag om het elektrisch rijden lijkt te hebben gemist, krijgt geduchte concurrentie.

Na de eerste ‘giga-fabriek’ in de woestijn van Nevada, nummer twee bij New York en de nog in aanbouw zijnde derde fabriek in Shanghai, is de fabriek bij Berlijn de eerste op het Europese continent. Loopt alles volgens plan, dan zullen al in 2021 de eerste Tesla’s en accu’s van de band rollen. Het eerste model dat in Duitsland zal worden geproduceerd is ‘Model Y’, een subtype het Model 3 dat nu op de markt is.

Nederlandse sollicitatie

Toen Musk in 2016 aankondigde de vierde ‘giga-fabriek’ voor elektrische auto’s en accu’s ergens in Europa te willen neerzetten, regende het spontane sollicitaties van landen en regio’s. Nederland achtte zichzelf kansrijk, vanwege de goede verbindingen over land en zee, en ook autoland Duitsland dichtte zichzelf goede kansen toe, ondanks de crisis in de eigen auto-industrie.

Vorig jaar had de Tesla-chef al door laten schemeren dat Duitsland zijn persoonlijke favoriet was, nadat Groot-Brittannië was afgevallen vanwege de Brexit, zoals Musk in een interview met de Guardian duidelijk maakte. Over waarom Nederland afviel, heeft hij nooit uitgesproken.

De Duitse krant Handelsblatt vermoedt dat de keuze voor Duitsland het gevolg is van de Duitse technici die Musk inhuurde om de problemen bij de massaproductie van Model 3 te verhelpen. ‘Daardoor heeft hij de capaciteiten van de Duitse auto-industrie opnieuw leren waarderen’, aldus de krant.

Dat Duitsland zijn voorkeur had, was dus bekend. Maar dat het de omgeving van Berlijn zou worden, Brandenburg, daar had dan weer niemand op gerekend omdat er tot nu toe helemaal geen auto-industrie in die regio is gevestigd. Sowieso is er in Brandenburg niet veel industrie, zeker de komende jaren ook de bruinkoolmijnen in de Lausitz sluiten, zoals eerder dit jaar werd besloten.

Des te feller begeerd zijn de 7 tot 10 duizend banen die met de fabriek gemoeid zijn. Dietmar Woidke (SPD), de minister-president de deelstaat, noemde de komst van Tesla ‘geweldig nieuws.’ ‘Ik ben gelukkig dat Elon Musk voor Brandenburg gekozen heeft.’

Waar Tesla precies neerstrijkt, is nog niet bekend. Maar de doorgaans goed geïnformeerde Berlijnse krant Tagesspiegel, schrijft over het plaatsje Grünheide, de plaats waar eerder de plannen voor een BMW-fabriek stuk liepen. Daarnaast heeft Musk plannen voor een Tesla-designcentrum in Berlijn.

Nog geen Berlijns vliegveld

Er is wel een probleem, dat door Musk dinsdag al met een knipoog werd aangesproken: het nieuwe Berlijnse vliegveld BER, dat al in 2011 gereed had moeten zijn, is nog steeds niet af. De opening staat nu ook voor 2021 gepland, maar in Berlijn gelooft men dat pas op het moment dat er daadwerkelijk toestellen opstijgen en landen. ‘Een beetje zorgen maak ik me wel’, zei Musk toen hij op het autoprijzengala naar het vliegveld werd gevraagd. En toen, met een knipoog. ‘De fabriek moet natuurlijk wel sneller klaar zijn dan het vliegveld.’

‘Ik ben blij dat Elon ons voortdrijft’, zei Volkswagen-chef Herbert Diess uit wiens handen Musk dinsdagavond een prijs in ontvangst nam voor de Tesla 3. Eigenlijk omgekeerde wereld, want Musk vertegenwoordigt de nieuwe autowereld en Diess de oude, al rolde op 4 november in het Saksische Zwickau de eerste elektrische Volkswagen van de band.

Musk maakte een compliment terug. ‘De Duitse auto-industrie is heus niet zo ver achterop’, zei hij. Waarop Diess opgelucht glimlachte.