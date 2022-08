Feestvideo premier Sanna Marin is voer voor Finse oppositie

Sanna Marin, premier van Finland en jongste premier ter wereld, beantwoordt persvragen. Beeld Matias Honkamaa / AFP

De video’s begonnen woensdag te circuleren op sociale media. Te zien is hoe Marin met vrienden danst, knuffelt en zingt voor de camera. Onder de aanwezigen zijn verschillende bekende Finnen, waaronder kunstenaars, journalisten en politici.

Marin, die donderdag de pers te woord stond, benadrukte dat het ging om een privébijeenkomst en dat de filmpjes niet bedoeld waren voor de openbaarheid. ‘Ik vind het vervelend dat deze filmpjes publiek zijn geworden. Ik was een avond uit met vrienden.’

Marin zei dat ze ‘met mate’ alcohol had gedronken en dat het feest een paar weken geleden plaatsvond, eerst in een appartement en later in twee verschillende bars in Helsinki. ‘Ik danste, zong en feestte met mijn vrienden, allemaal volstrekt legale dingen.’

In Finse media wordt gespeculeerd over drugsgebruik op het feest, omdat een van de feestgangers een woord zou hebben gebruikt dat synoniem is voor cocaïne. Marin ontkende drugs te hebben gebruikt of anderen gezien te hebben die die drugs gebruikten.

Drugstest

Een parlementariër van de Centrumpartij, een coalitiegenoot van Marins Sociaal-democratische Partij (SDP), stelde donderdag voor dat Marin een drugstest gaat doen. Later benadrukte de partijleider van de Centrumpartij dat het een privékwestie betreft. Volgens oppositieleider Riikka Purra, van de rechtse partij De Finnen, voorheen de Ware Finnen, tast het incident de geloofwaardigheid van Marin aan. ‘Ze moet de vermoedens van drugsgebruik wegnemen, anders zal er een zweem van twijfel boven haar blijven hangen.’

De kwestie is pijnlijk omdat het filmpje opduikt op het moment dat Marins partij haar jaarlijkse zomervergadering houdt waar traditioneel nieuwe plannen worden gelanceerd. Dat is dit jaar extra belangrijk omdat er komend voorjaar nieuwe verkiezingen zijn in Finland. De partij wilde onder meer praten over compensatie van gezinnen voor de hoge inflatie. Nu stond een groot deel van de persconferentie in het teken van de uitgelekte video’s.

Fractievoorzitter Antti Lindtman benadrukte dat ze vertrouwen heeft in de premier. Volgens haar ‘kan iedereen zich voorstellen hoe het voelt voor Marin dat er video’s van privébijeenkomsten zijn uitgelekt’. ‘Ze is tenslotte ook maar een mens’, aldus Lindtman.

Corona

In december vorig jaar moest Marin haar excuses aanbieden omdat ze uit was gegaan nadat een lid van haar kabinet positief had getest voor corona. Sms’jes waarin ze werd geadviseerd thuis te blijven zag ze pas de volgende dag omdat ze haar werktelefoon niet mee had genomen. Ook toen dook een beeld op van de premier tijdens het uitgaan.

Marin (36) trad drie jaar geleden aan als de jongste premier ter wereld. De sociaal-democratische politicus leidt een centrum-linkse coalitie van vijf partijen. Ze staat bekend om haar goede communicatieve vaardigheden en gebruik van sociale media, waarmee ze veel Finnen bereikt. Ook maakte ze een indruk met haar reactie op de Russische inval in Oekraïne. Het Duitse Bild noemde Marin deze week ‘de coolste politicus ter wereld’. Het artikel luidde: ‘Deze regeringsleider kan ook feesten.’

Bij haar aantreden zei Marin dat ze open wilde zijn over haar leven naast haar werk. ‘Ik wil laten zien dat er gewone mensen met gewone levens in deze positie zitten. Ik heb een familieleven, mijn werk en vrije tijd die ik doorbreng met vrienden, gewoon zoals ongeveer iedereen van mijn leeftijd.’