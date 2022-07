Feestende Cuijkenaren moedigen wandelaars aan voor de laatste kilometers van de Vierdaagse

Een horecaondernemer stoeit met de indeling van haar terras, ter voorbereiding op het Vierdaagsefeest in Cuijk. Beeld Marcel van den Bergh

‘Er heerst een soort campinggevoel in het dorp, waarbij je nog net niet met een wc-rol onder de arm bij elkaar naar binnen loopt.’ Volgens Peggy Wolfraad (31), die donderdagochtend op het smalle dorpsplein bij de laatste feestvoorbereidingen helpt, is het Vierdaagsefeest in Cuijk ‘magisch’. ‘Het begint nog rustig, maar aan het eind van de avond gaan de stoelen aan de kant en danst iedereen van z’n tralala.’

In de omliggende dorpen die de Nijmeegse vierdaagse deze week aandoet, is sprake van een heuse vierdaagsegekte. Zo ook in het Brabantse dorp aan de Maas, Cuijk, waar de wandelaars vrijdag op ‘de dag van Cuijk’ door feestende dorpelingen zullen worden opgezweept voor hun laatste kilometers richting de finish.

Donderdagochtend scharrelen ondernemers en Cuijkenaren door een dan nog verlaten dorpsstraat, waar vooral de witte partytenten en mobiele biertaps verraden dat iets staat te gebeuren. Tegen de avond zal het er waarschijnlijk rijen dik staan. Dan komen de militairen van Defensie voor de 77ste keer door het dorp gemarcheerd, terwijl ze stickers en emblemen uitdelen, die de dorpelingen nog jarenlang bewaren. Zodra ze onder de brug door zijn, bereiken ze de met vlaggen versierde Maaskade waar het Vierdaagse Orkest ze toespeelt. Daar leggen ze, terwijl parachutisten uit de lucht dwarrelen, de pontonbrug neer die de wandelaars vrijdag naar Gelderland moet brengen.

Doordrenkt met tradities

‘Een klassieker’, noemt Cuijkenaar Hans Poels (44) het. Het evenement is doordrenkt met tradities die iedereen in het dorp kent. Vooral de meiden die achter de stoere militairen aanrennen, zijn berucht. ‘En ieder jaar valt een van de parachutisten die landen bij de pontonniersbrug per ongeluk in het water’, vertelt Poels. ‘Maar toevallig wel met een wetsuit.’

Op donderdagochtend is de Maaskade, op een groot podium, een bbq-tent, barren en toiletgebouwen na, nog leeg. Alleen dorpsregelneef Frans Bus (76) en zijn vrouw hangen nog snel een reclamebanner op, voor ze naar het stadhuis gaan om samen met de burgemeester een delegatie uit Tsjechië te ontvangen, die speciaal voor de feesten langskomt. ‘De gezelligheid is heel belangrijk voor het dorp’, vertelt Bus. ‘Er is niemand hier die vrijdag thuis blijft.’

Een medewerker van de gemeente legt de horecaondernemer (l) uit tot waar hij zijn terras mag bouwen. Beeld Marcel van den Bergh

Ook uit de rest van de omgeving trekt het Cuijkse feest publiek. Donderdagochtend zitten vier vierdaagsetoeristen op het met kleurige feestverlichting versierde terras. Ze fietsten speciaal voor de feesten hier naartoe vanuit Sint-Oedenrode en Boekel, respectievelijk 40 en 25 kilometer verderop. ‘Iedereen uit deze omgeving kent wel iemand uit het Vierdaagse Orkest dat vanavond optreedt’, zegt Wil van Asseldonk (62), die feesten hier al drie keer eerder meemaakte en sindsdien van plan is ieder jaar terug te komen.

Feestweek voor het hele dorp

De Cuijkse feesttraditie, waarbij het dorpsfeest wordt gecombineerd met de doortocht, bestaat al sinds de jaren tachtig. Het vuurtje werd ooit aangewakkerd door de plaatselijke brandweer die tijdens doortocht altijd een feest gaf, vertelt Jan van der Heijden (83) in het plaatselijke historisch centrum. ‘Later zijn er mensen opgestaan die er een feestweek voor het hele dorp van hebben gemaakt.’

Hoewel de feesttraditie, die vergelijkbaar is met carnaval, al jaren bestaat, verliep de organisatie dit jaar stroever dan normaal. Het vierdaagsecomité van het dorp hield er begin 2020 mee op, wat de gemeente in een spagaat bracht nu de festiviteiten weer door mochten gaan. ‘Aan de ene kant wilden we dat het feest werd georganiseerd, want het is voor Cuijk en omgeving heel belangrijk’, zegt Wim Hillenaar (CDA), waarnemend burgemeester van Land van Cuijk. ‘Maar je wilt ook vermijden dat iedereen denkt: ‘De gemeente regelt het wel.’

Dat het uiteindelijk toch lukte, is te danken aan een ‘buitengewoon goede samenwerking’ tussen de gemeente, vrijwilligers en de ondernemers, vertelt centrummanager en medeorganisator Clemens Binkhorst (42). Het resultaat: een bomvolle feestweek.

Op de Maaskade staat Binkhorst van een afstandje de soundcheck van het orkest gade te slaan. Hij heeft ‘no stress’ want alles is geregeld voor de komst van de pontonniers van Defensie en de wandelaars. ‘Ik hoef niet eens meer achterom te kijken, zo goed heeft iedereen het gedaan.’