Feestelijk Zomercarnaval, dat ‘bubblingverbod’ negeert, eindigt met twee schietpartijen

Op de Coolsingel waar het Zomercarnaval plaatsvond zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. De schietpartij vond ’s avonds plaats in de buurt van de Bijenkorf. Beeld ANP

De eerste schietpartij vond plaats rond 17.15 uur, op het moment dat de Straatparade in het centrum van de stad aan gang was. Op de Coolsingel werd melding gemaakt van een man die had geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. De schutter kon vluchten en is voor zover bekend niet nog gearresteerd.

Later op de avond was er een tweede schietpartij, iets verderop op de Coolsingel. Een man schoot rond 20.45 uur een ander neer. De politie zag dat gebeuren en schoot vervolgens op de schutter, die daarbij gewond raakte. Zowel de schutter als zijn slachtoffer zijn aangehouden. Ook een derde verdachte werd aangehouden, onduidelijk is welke betrokkenheid die persoon bij de schietpartij had.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Over de toedracht van beide schietpartijen is nog niets bekend. De politie onderzoekt of de twee incidenten verband houden met elkaar, maar denkt dat dat niet het geval is.

Tientallen mensen raakten in paniek bij de tweede schietpartij en probeerden weg te komen. In die paniek viel nog een gewonde. Een vrouw rende weg en kwam daarbij ten val. Ze is uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd. De Straatparade was op dat moment afgelopen, maar er waren nog wel podia met optredens. Die zijn na de schietpartij stilgelegd door de organisatie.

Jaarlijkse incidenten

Leefbaar Rotterdam, de grootse partij in de Rotterdamse raad, en de VVD hebben aangekondigd vragen te stellen aan het college over de schietpartijen. Wat Leefbaar Rotterdam betreft moet de gemeente ‘serieus overwegen’ om het Zomercarnaval niet meer te laten organiseren omdat er jaarlijks geweldsincidenten zijn. De VVD wil weten welke gevolgen de geweldsincidenten hebben voor volgende edities van het Zomercarnaval.

De incidenten zorgden voor een bittere nasmaak van twee feestelijke dagen. Aan de traditionele Straatparade deden zo’n 2.500 dansers mee, met kleurrijke kostuums. Voor de tweede keer werd die parade voorgegaan door een ‘queen’ en een ‘king’ die gelden als ambassadeurs van het festival. In eerdere jaren was er alleen sprake van een ‘queen’.

Een kleurrijke stoet van dansers, danseressen, muzikanten en praalwagens trekt door de stad als onderdeel van het Zomercarnaval. Beeld ANP

De parade volgde een route van vijf kilometer door het centrum van Rotterdam en vormde het hoogtepunt van het Zomercarnaval, dat twee dagen duurt. Op vrijdagavond was er al een Lighting Parade, waarbij dansers en muzikanten met kostuums met lichtjes door de binnenstad van Rotterdam trokken.

Bubblingverbod

In aanloop naar het evenementen ging de discussie niet over geweldsincidenten, maar op over een veelbesproken verbod op ‘provocerend en/of vulgair’ dansen. Daarmee doelde de organisatie op de dansstijl bubbling, waarbij ‘bepaalde seksuele bewegingen op straat worden nagebootst’. Dansgroepen die zich daaraan zouden overgeven, kunnen van de parade worden uitgesloten. Zo wil de organisatie het Zomercarnaval ‘een familiefeest’ laten blijven.

Tijdens de parade leken deelnemers zich er weinig van aan te trekken. Er werd veelvuldig gebubbled, en er waren ook deelnemers met protestborden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Rijnmond (@rtvrijnmond) op 30 Jul 2023 om 1:26 PDT

Tegenstanders van het verbod vinden dat er sprake is van racisme. Zo schreven mensenrechtenorganisaties Nederland Wordt Beter en Zwart Manifest dat het verbod ‘een inperking van de Caribische culturele traditie’ is die getuigt van ‘een witte blik van de organisatie op het feest’.

Onvrede was er ook over de inperking van de alcoholverkoop. Op het Zomercarnaval mocht slechts één ongekoeld zwak-alcoholisch drankje per persoon verkocht worden, dat bovendien niet op straat mocht worden opgedronken. De mensenrechtenorganisaties trokken de vergelijking met het reguliere carnaval in het zuiden van Nederland: ‘Worden daar aan de carnavalsvierders ook verregaande regels voor drankgebruik, kleding en dansvormen opgedrongen?’