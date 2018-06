Feestelijk vertrek van Griekenland uit EU-noodfonds ontaardt in vertrouwd Grieks drama

Griekenland staat financieel bijna weer op eigen benen. Maar wat een feestelijk afscheid had moeten worden van de laatste klant van het Europees noodfonds, ontaardde donderdagavond toch weer in een vertrouwd Grieks drama: Duitsland vond de vertrekregeling (extra kasbuffer en schuldverlichting) te duur.

De hoofdrolspelers – de Griekse minister van Financiën Tsakalotos, zijn Duitse collega Scholz, de Franse minister Le Maire en Eurogroepvoorzitter Centeno – onderhandelen nog steeds over de omvang van het financiële reddingsvest dat Griekenland zou meekrijgen. EU-ambtenaren en diplomaten zeiden te vertrouwen op een goede afloop.

Bij aankomst op de Eurogroepvergadering in Luxemburg toonden alle ministers zich optimistisch. Volgens minister Hoekstra heeft Griekenland ‘spijkerhard gewerkt’ om te hervormen en moesten eurolanden nu hun eerdere belofte invullen: schuldverlichting voor Athene. Europees Commissaris Moscovici (economische zaken) sprak over een ‘historische dag’.

Op 20 augustus eindigt het noodhulpprogramma voor Griekenland, dat in 2010 begon. In deze acht jaar leende opeenvolgende regeringen in Athene bijna 300 miljard euro van de andere eurolanden en het IMF. Zonder dat geld was Griekenland failliet gegaan en uit de eurozone gevallen. In ruil voor de noodleningen moest het zwaar bezuinigen en hervormen. De Griekse economie kromp met circa 25 procent, vergelijkbaar met de schade door een oorlog.

Inmiddels staat het land er economisch veel beter voor. Een begrotingstekort van 15 procent is omgebogen in een overschot, de krimp van de economie omgezet in groei. Een nieuwe (vierde) lening is niet nodig, het land kan zelf weer geld op de financiële markten lenen. Om de terugkeer naar de markten te vergemakkelijken en het vertrouwen bij investeerders te versterken, zegden de eurolanden Griekenland een laatste hulppakket toe.

Het voorstel daartoe van Eurogroepvoorzitter Centeno werd door Scholz van tafel geveegd. Centeno wilde de looptijd van de verstrekte leningen met 10 tot 15 jaar verlengen. Scholz wilde niet verder gaan dan 10 jaar, waar Tsakalotos en Le Maire op 15 jaar inzetten. Hoekstra stelde zich flexibel op, hij wilde het Griekse blijdschap niet verstieren.

Ook over de kasbuffer (een lening) die Griekenland zou krijgen om aan de eerste aflossingsverplichtingen te voldoen, trapte Duitsland op de rem. Centeno vroeg een bedrag tussen de 6 en 16 miljard, Scholz wilde donderdagavond niets van een extra buffer weten.

Toezicht

Griekenland heeft al toegezegd dat het de doorgevoerde hervormingen niet zal terugdraaien. Om een vinger aan de pols te houden, blijft Griekenland ook na 20 augustus onder toezicht staan van de EU. Vier keer per jaar komen inspecteurs van de eurolanden op bezoek om te zien of Athene zich aan de afspraken houdt. ‘We willen wel zeker zijn dat we ons geld terugkrijgen’, zei de baas van het noodfonds onlangs.

Als Athene toch de financiële teugels laat vieren, wordt de toezegde schuldverlichting teruggedraaid. Ook verliest Athene dan de beloofde winst van 5 miljard euro die de ECB maakte met de opkoop van (erg goedkope) Griekse staatsobligaties.