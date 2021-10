Feest van Vindicat eindigt in vernielingen van stadsbussen

Buitenkant van de studentenvereniging Vindicat in de stad Groningen. Beeld ANP

Dat bevestigt Groningse politie na berichtgeving van lokale media. Het feestje bij het Zilvermeer, net buiten de stad Groningen, was van te voren aangekondigd bij de gemeente en was om 23.00 uur afgelopen. Busmaatschappij Qbuzz had in de reguliere dienstverlening extra bussen ingezet om de studenten terug naar de stad te vervoeren, maar buschauffeurs zagen bij aankomst dat er meer studenten waren dan verwacht.

‘Er waren door de organisatie zevenhonderd mensen aangekondigd’, zegt een woordvoerder van de busmaatschappij. ‘Het is moeilijk te zeggen hoe veel er precies op locatie waren, maar het waren er veel en veel meer. Het feest was net afgelopen, dus die kwamen allemaal tegelijk naar de bus toe.’

Luchtkranen

Toen duidelijk werd dat niet iedereen (direct) mee kon, ontstond volgens de Qbuzz en de politie een grimmige sfeer, met opstootjes en vernielingen tot gevolg. Volgens Het Dagblad van het Noorden werden met noodhamers de ramen van drie bussen ingetikt en zijn er stinkbommen gegooid, maar de busmaatschappij ontkent dit. Wel zijn er door de studenten luchtkranen bij de deuren losgedraaid, waardoor de bus niet verder kon. In de bussen zou stevig zijn gedronken en gerookt.

De Mobiele Eenheid (ME) kwam ter plaatse, maar hoefde uiteindelijk niet in te grijpen. De ME was al op de been vanwege de voetbalwedstrijd Groningen-Twente vrijdagavond. Geen van de studenten is aangehouden.

De dienstregeling van Qbuzz is op verzoek van de politie stopgezet, waardoor een deel van de studenten zich genoodzaakt voelde over de busbaan en de ringweg terug te lopen naar de stad. De politie is met de studenten meegelopen om problemen en onveilige verkeerssituaties te voorkomen.

Genade

Vindicat-senator Sanne Veken bevestigt telefonisch dat het feestje vrijdagavond door de vereniging georganiseerd was. ‘Ik heb de berichten ook gezien en ik neem het zeer serieus. Dergelijke gedragingen zijn nooit goed te praten.’

Op de specifieke aantijgingen wil Veken niet ingaan. Ze was niet aanwezig bij het feestje. ‘Ik ken nog niet de gehele feiten, die gaan we vandaag achterhalen. Daarvoor staan we in nauw contact met de gemeente.’ Veken wil ook niet bevestigen of ontkennen dat bij het feestje veel meer studenten waren dan vooraf gecommuniceerd was.

Vindicat, met 2.400 leden het grootste studentencorps van Groningen, heeft een bedenkelijke reputatie in de stad. Eind vorig jaar raakte de vereniging haar accreditatie en financiering kwijt na meerdere feestjes in coronatijd waarbij de politie in moest grijpen. Volgens de Rijksuniversiteit Groningen moest de cultuur binnen de vereniging veranderen. Afgelopen zomer nam de universiteit samen met de Hanzehogeschool Vindicat weer in genade aan.