Federale overheid VS voert doodstraf opnieuw uit: de eerste vijf al eind dit jaar geëxecuteerd

Kamer waar de doodstraf wordt uitgevoerd in de Huntsville gevangenis in Texas. Beeld Corbis via Getty Images

De vijf mannen zijn zo’n twintig jaar geleden ter dood veroordeeld voor gruwelijke moorden waarbij ook kinderen betrokken waren. President Trump heeft er vanaf zijn aantreden op aangedrongen dat de doodstraf weer vaker wordt opgelegd, vooral bij massamoordenaars en drugssmokkelaars.

De doodstraf is door de federale overheid nooit officieel afgeschaft maar werd in praktijk al sinds 2003 niet meer uitgevoerd. Na een aantal mislukte executies met dodelijke injecties is er steeds meer discussie ontstaan over de wreedheid van de methodes en de immoraliteit ervan. Hierop besloot de vorige Amerikaanse president Obama in 2014 de praktijk nog eens grondig te laten onderzoeken.

Volgens minister Barr is dit onderzoek nu afgerond en is besloten dat de executies kunnen worden hervat. Volgens Barr is het ministerie van Justitie, ‘als handhaver van de rechtsstaat, verplicht aan de slachtoffers en hun families om het vonnis uit te voeren’, zo zei hij in een verklaring. De vijf mannen zullen worden geëxecuteerd met een dodelijke doses pentobarbital – een slaapmiddel.

62 mannen

Op dit moment zitten 62 mannen in federale gevangenissen die zijn veroordeeld tot de doodstraf, waaronder Dzhokhar Tsarnaev die in 2013 een bom liet ontploffen tijdens de marathon in Boston. Ook de man die in 2015 negen zwarte kerkgangers doodschoot tijdens een Bijbel-studiesessie in South-Carolina, Dylann Roof, is ter dood veroordeeld.

De Democraten hebben teleurgesteld gereageerd op het besluit van Barr. ‘Laat ik duidelijk zijn: de doodstraf is immoreel en de uitvoering zeer discutabel’, zo reageerde senator en presidentskandidaat Kamala Harris. ‘Te veel onschuldige mensen zijn ter dood gebracht. We hebben een nationaal moratorium op de doodstraf nodig, niet een herinvoering.’

Trump

President Trump is een groot voorstander van de doodstraf. Zo steekt hij zijn bewondering niet onder stoelen of banken voor de Filipijnse president Duterte die korte metten wilde maken met de drugsepidemie in zijn land en duizenden drugsverslaafden op straat liet vermoorden door de politie. Onlangs werd hij herinnerd aan zijn pagina grote oproep in dagbladen in 1989 om de zogeheten Central Park Five ter dood te veroordelen voor de moord op een jogger in Central Park. Na het verschijnen van de veelbesproken Netflix-serie When They See Us over de vijf zwarte tieners die ten onrechte werden veroordeeld en voor jaren vastgezet, weigerde Trump zijn excuses te maken.

De federale doodstraf is in praktijk slechts mondjesmaat uitgevoerd. Vanaf 1927 zijn slechts 37 gedetineerden geëxecuteerd, tussen 1988, toen de doodstraf ook was heringevoerd, en 2003 waren het er maar drie. In een aantal zuidelijke staten, waaronder Georgia, Missouri en Texas wordt de doodstraf nog wel uitgevoerd.