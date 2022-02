Federale gevangenissen VS in lockdown om geweld tussen bendes te voorkomen

Gedetineerden in Cleveland krijgen een vaccinatie tegen corona. Beeld Getty Images

Het gebeurt niet vaak dat de federale gevangenissen in de VS volledig worden afgesloten. Hiertoe wordt alleen overgegaan in bijzondere omstandigheden. Vorig jaar gebeurde dat twee keer in korte tijd, onder andere tijdens de bestorming van het Capitool door aanhangers van president Donald Trump. De gevangenissen van de staten vallen niet onder de lockdown.

Wraakacties

De dienst voor het gevangeniswezen, de Federal Bureau of Prisons (BOP), is bang dat het bendegeweld zich verspreidt over alle andere gevangenissen waar ook leden van MS-13 vastzitten. Gevreesd wordt voor wraakacties van leden van MS-13, dat voornamelijk bestaat uit migranten uit El Salvador. Bij het gevecht in de gevangenis in het Texaanse Beaumont werden een 34-jarige en een 54-jarige gevangene gedood. Ook raakten twee andere gevangenen gewond.

De aanleiding voor het gevecht en wie er nog meer bij was betrokken, is niet duidelijk. De BOP zegt uit ‘voorzichtigheid’ te hebben besloten tot de landelijke lockdown. Voorlopig is het gevangenisbezoek ook aan banden gelegd. De dienst kon niet zeggen hoe lang de bewegingsvrijheid van de duizenden gevangenen wordt beperkt. Vanwege de pandemie is het bezoek aan de gevangenen in de meeste federale gevangenissen al geschrapt.

Fight at Beaumont Penitentiary results in two deaths, national federal prison lockdownhttps://t.co/PwKeLiobGy pic.twitter.com/aRxSKPdSDH — KFDM News (@kfdmnews) 1 februari 2022

Gewelddadig

Mara Salvatrucha, zoals MS-13 officieel heet, is een van de gewelddadigste straatbendes in de VS. De bende ontstond in de jaren tachtig in Los Angeles onder immigranten uit El Salvador en is inmiddels uitgegroeid tot een internationale misdaadorganisatie die ook actief is in Midden-Amerika, Mexico en Canada. MS-13 werd onder president Donald Trump wereldnieuws toen hij beloofde ze hard aan te pakken. Trump noemde leden van de bende onder andere ‘beesten’.

De lijfspreuk van MS-13, ‘doden, beroven, verkrachten, controleren’, tekent de gewelddadigheid van de bende. Leden van MS-13, ook die vastzitten in de gevangenissen, zijn vaak verplicht misdaden te plegen om lid te blijven. Zo werd in 2020 een lid van MS-13 veroordeeld tot levenslang in Texas omdat hij betrokken was bij negen pogingen tot moord in de omgeving van Dallas. Hij verbleef illegaal in de VS.

Trump verklaarde na zijn aantreden in 2017 MS-13 de oorlog, vanwege de gewelddadigheid van de organisatie en de vele bendeleden uit El-Salvador die illegaal de VS binnenkwamen. Hij vaardigde toen een presidentieel besluit uit om MS-13 en andere transnationale misdaadorganisaties ‘te ontmantelen’. In 2020 maakte Trump bekend dat de immigratiedienst ICE in drie jaar tijd meer dan tweeduizend leden van MS-13 had opgepakt en ruim zestienduizend leden van diverse bendes het land had uitgezet.

"Targeting, arresting, and removing members of violent street gangs such as MS-13 sends a clear message to criminal enterprises." -Tom Homan pic.twitter.com/qznqLxoYS0 — FOX Business (@FoxBusiness) 27 juli 2017

Beveiliging

In de gevangenis in Beaumont zitten zo’n 1.400 mannelijke gedetineerden. De twee omgebrachte leden van MS-13 waren in de afgelopen kwart eeuw al betrokken bij geweld in andere gevangenissen in de VS. Zo kwam de 54-jarige Guillermo Riojas in het nieuws met steekpartijen toen hij vastzat in Colorado en Pennsylvania.

Hij zat een straf uit van 38 jaar wegens onder andere gewapende autodiefstallen. Het andere slachtoffer, de 34-jarige Andrew Pineda, ging in 2015 in een gevangenis in Los Angeles achter andere gevangenen aan die geen respect toonden voor de straatbende waartoe hij toen behoorde.

De gevangenis in Beaumont raakte de afgelopen jaren in opspraak vanwege de uitbraak van diverse gevangenen. Het persbureau AP meldde vorig jaar na onderzoek dat de beveiliging zo laks was, dat de lokale politie en justitie grapjes maakten over hun ‘open deurbeleid’.