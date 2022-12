Federal Reserve verhoogt Amerikaanse rente minder sterk dan bij eerdere ingrepen

Voorzitter van de Federal Reserve Board Jerome Powell tijdens een persconferentie. Beeld REUTERS

Met het verhogen van de rente wil de Amerikaanse centrale bank de economie afkoelen en zo de arbeidsmarkt wat lucht geven. De grote krapte leidt tot hogere lonen, die bedrijven vervolgens zo goed mogelijk doorberekenen in hun prijzen. Daardoor nemen de looneisen weer hand over hand toe.

De Amerikaanse centrale bank zag ruimte voor een minder sterke verhoging dan bij de eerdere ingrepen, omdat de inflatie over haar piek heen lijkt. Toch is het eindpunt van de rentestijging waarschijnlijk nog niet bereikt. De hoge geldontwaarding is immers nog allesbehalve bedwongen. De inflatie lag in november op 7,1 procent, terwijl de doelstelling van de Fed 2 procent bedraagt.

De rente is nu in de bandbreedte van 4,25 tot 4,5 procent beland, het hoogste peil sinds 2007. De beleidsmakers van de Fed denken dat ze de rente tot 5,1 procent moeten verhogen om de inflatie helemaal onder controle te krijgen. De Fed verwacht dat de inflatie pas in 2025 weer rond de 2 procent ligt.

Een rondvraag onder economen door persbureau Bloomberg leerde eerder dat de consensus over het eindpunt voor de rente op 4,9 procent ligt. Dat impliceert dat de Fed zowel in februari als in maart de rente nog een keer met 25 basispunten zal moeten verhogen.

De Fed sprak verder de verwachting uit dat de Amerikaanse economie dit jaar met 0,5 procent groeit. Dat is een positiever beeld dan bij de vorige raming in september. Ook voor volgend jaar voorzien de centrale bankiers een kleine economische groei. Daarna zal de Amerikaanse economie weer aantrekken met een groei van 1,6 procent in 2024 en 1,8 procent een jaar later, denkt de Fed.