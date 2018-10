Federaal parket klaagt 19 personen aan in omvangrijk voetbalschandaal

‘Er gaat te veel geld om in het voetbal, te veel mensen hebben belang bij manipulatie’

Fraude, witwassen en matchfixing teisteren het Belgische profvoetbal. Maakt justitie nu schoon schip? Ludo Vandewalle, chef voetbal bij Het Nieuwsblad, hoopt van wel.

Belgisch voetbal heeft een lange historie van schandalen

In het kader van het onderzoek ‘Propere Handen’ naar fraude en matchfixing hebben de Belgische politie en justitie woensdag een hele reeks topfiguren uit het Belgisch voetbal aangepakt. Als het om schandalen binnen het voetbal gaat, heeft België een lange geschiedenis . Een kleine greep uit de vele affaires.

Omvangrijk onderzoek naar fraude, witwassen en matchfixing doet Belgisch voetbal trillen op zijn grondvesten

Het Belgische voetbal is opnieuw opgeschrikt door een schandaal. Bij een reeks politie-invallen zijn onder anderen de trainer van kampioen Club Brugge, Ivan Leko, en supermakelaar Mogi Bayat opgepakt voor verhoor. In de operatie ‘Propere handen’ zijn verdachtmakingen van belastingfraude, witwassen en matchfixing. Justitie onderzoekt ook of er een criminele organisatie in het voetbal actief is. Lees hier het hele artikel. (+)

Mogi Bayat, sluwe spil in de schimmige wereld van de Belgische voetbaltransfers

Wie is spelersmakelaar Bayat, die woensdag werd opgepakt in verband met fraude in het Belgische voetbal? ‘Een meester in het verkopen van onverkoopbare spelers.’ Lees hier het profiel.