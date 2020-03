Februaristormen lucratief voor Nederlandse windparken

Stormschade. Beeld Arie Kievit

Op zondag 22 februari brak een nawee van storm Dennis het Nederlandse record windenergie. Maar liefst 96 duizend megawattuur leverden de windparken aan het net. En niet alleen die dag: heel februari was goed voor de duurzame energievoorziening. 30 procent van onze energiehonger werd op stormachtige dagen gestild door de wind. Normaal gesproken is dat ongeveer 10 procent.

Een historisch moment, temeer omdat windenergie voor het eerst even negatief geprijsd was, zegt lector energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool. Twee uur lang kregen bedrijven geld toe op hun afgenomen energie. De consument heeft daar overigens niets van gemerkt: die betaalt een vast bedrag per maand.

Met de ambitie in het Klimaatakkoord om in 2030 70 procent van de energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen als wind en zon te halen, speelt het weer een steeds belangrijkere rol voor energiemaatschappijen. Teams van meteorologen houden de weermodellen daar nauwlettend in de gaten.

Zonnenvlekkencyclussen

Zo ook Peter Kerkmans, weerman bij Vattenfall. Hij slaat elke dag aan het rekenen met zonnevlekkencyclussen, patronen in de atmosfeer en zelfs de temperatuurverdeling in de Indische oceaan. Daarmee maakt hij weersvoorspellingen die Vattenfall kan gebruiken om te bepalen in welke energiebron de maatschappij de komende periode moet investeren en welke niet.

De februaristormen zag Kerkmans in oktober al aankomen. Niet in de laatste plaats omdat in de winter altijd meer wind staat dan in de zomer – wanneer er juist weer meer energie kan worden gewonnen uit de zon. De stormen zoals afgelopen februari waren weliswaar extreem maar ook weer niet heel uitzonderlijk, stelt hij.

Hoewel er veel naar klimaatverandering werd gewezen als oorzaak voor de stormen Ciara en Dennis is het volgens het KNMI niet duidelijk of de opwarming van de aarde invloed gaat hebben op de winterstormen. ‘De laatste twintig jaar is er juist een afname te zien van de gemiddelde wind’, zegt Kerkmans.

Grillige energieleverancier

Wind blijft daarmee een grillige energieleverancier, net als de zon. Lector Visser verwacht daarom niet dat Nederland op de korte termijn helemaal zal overstappen op die natuurlijke energiebronnen. ‘Tot 2050 hebben we nog een een alternatieve bron nodig voor als er geen wind staat en het donker is’, stelt een woordvoerder van Eneco dan ook. Op dit moment zijn dat de gas- en kolencentrales.

Overigens is te veel wind ook weer niet wenselijk. Boven windkracht 10 moeten de windmolens worden uitgeschakeld om beschadiging te voorkomen. Bovendien kan Nederland op dit moment nauwelijks iets met een teveel aan windenergie, omdat het niet kan worden opgeslagen.

In maart hoeven we daar in elk geval niet voor te vrezen, verwacht Kerkmans. Komende week zal de wind wat afnemen, dan neemt de zon het geleidelijk over.