FDF wil gesprek met minister over eigen alternatief stikstofplan en voert voorlopig geen actie

Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever afgelopen zomer bij een eerder overleg. Beeld Daniel Rosenthal

In het plan oppert FDF onder meer om te stoppen met het gebruiken van de kritische depositiewaarde (KDW) als norm. Als er in een natuurgebied meer stikstof neerslaat dan de KDW aangeeft, is de kans op onherstelbare schade groot. De overheid hanteert de KDW als norm voor maximale uitstoot, tot onvrede van veel boeren die vraagtekens zetten bij de berekening ervan. Het is een van de belangrijkste twistpunten in het conflict tussen boeren en de overheid.

Bemiddelaar Johan Remkes schreef in het rapport dat hij opstelde na gesprekken met boeren en het kabinet dat de KDW ‘niet heilig verklaard’ moet worden. Een wettelijke verankering van de KDW is volgens hem ‘niet strikt noodzakelijk’. Het kabinet heeft al gezegd met de boerensector in gesprek te willen over een alternatieve ‘natuurgezondheidsgraadmeter’, die meer factoren meeweegt dan stikstofuitstoot.

FDF presenteert maandag een alternatief: de ‘stikstofdepositiewaarde’ (SDW). Die houdt in dat ‘alle depositie van alle sectoren (landbouw, mobiliteit, industrie, bouw en overige) die er op 1 juli 2015 was, wordt opgeteld’. Vervolgens mag die waarde nooit meer stijgen.

Zover bekend staat er geen gesprek tussen FDF en Van der Wal op de agenda. De minister heeft nog niet gereageerd op het voorstel van de actiegroep.

‘Geen reëel alternatief’

Hoogleraar duurzaamheid Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden noemt de voorgestelde SDW geen reëel alternatief voor de bestaande KDW: ‘Of je die KDW in de wet moet verankeren, is een tweede, maar als maatstaf voor de natuurkwaliteit blijft die KDW richtinggevend. Daar zal een rechter altijd op teruggrijpen.’

Als een boerenbedrijf wil uitbreiden, wil FDF dat mogelijk maken door de stikstofruimte van een ander bedrijf over te nemen. Op dat moment wordt de uitstoot afgeroomd, aldus het plan van de FDF. Een bedrijf kan dus niet 100 procent van de stikstofruimte van een ander bedrijf overnemen. Die afroming mag maximaal 30 procent zijn, stelt het plan. Op die manier zou de totale stikstofuitstoot afnemen, volgens FDF, maar dat is niet gegarandeerd. Daar wringt de schoen, zegt Erisman. ‘De Raad van State is duidelijk: er moet wetenschappelijk onderbouwd worden dat de depositie gegarandeerd naar beneden gaat.’

Het kabinet streeft naar een halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Die is nodig om in 74 procent van de Natura 2000-gebieden onder de KDW-grens te komen. Een recent rapport van 43 stikstofexperts uit een wetenschapspanel van de Verenigde Naties wijst er zelfs op dat de KDW zoals de Nederlandse overheid die hanteert een te softe norm is. Stikstof is nog schadelijker voor de natuur dan eerder werd gedacht, aldus het rapport.

Veel meer piekbelasters uitkopen

De directe aanleiding van het ‘crisisoverleg’ van FDF maandagavond was een publicatie in het Financieele Dagblad afgelopen weekeinde, waarin werd gesteld dat de overheid van plan is 3.500 zogeheten piekbelasters uit te kopen. Naast de KDW is gedwongen uitkoop van bedrijven de boeren een doorn in het oog.

In het plan van FDF staat daarom ook dat alle bedrijven die na 1 juli 2015 een zogeheten onherroepelijke vergunning hadden in het kader van de natuurbeschermingswet, die vergunning ook kunnen houden. ‘Een onherroepelijke vergunning = een onherroepelijke vergunning!’