FD: Risicoberoepen krijgen nauwelijks nog schadeverzekering

Beroepsgroepen met een hoog risico op dure ongelukken hebben veel moeite met het afsluiten van een schade- of aansprakelijkheidsverzekeringen. Als het al lukt, zijn de premies uitzonderlijk hoog. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Zeker tien beroepsgroepen, waaronder taxichauffeurs, veehouders, dakdekkers, verloskundigen en medewerkers van recyclebedrijven, hebben last van dit probleem. Het gaat zowel om beroepen die regelmatig relatief milde schades oplopen – denk aan beschadigingen aan taxi’s – als beroepen die af en toe met zeer kostbare schade of claims te maken krijgen waarvan de schade in de miljoenen kan lopen. Met name in landbouw en veeteelt, het vervoer en de afvalsector speelt dit probleem.

Richtlijn

Achterliggende reden is volgens brancheverenigingen als NVGA (volmachtbedrijven) en Adfiz (financieel adviseurs) de Solvabiliteit II-richtlijn, een Europese toezichtsrichtlijn die sinds januari 2016 van kracht is. Die stelt onder meer kwaliteits- en transparantie-eisen aan verzekeraars, maar ook aan het eigen vermogen dat ze daarbij als buffer achter de hand moeten hebben. Als reactie op dit laatste zouden verzekeraars onrendabele en risicovolle verzekeringen eruit gooien, volgens de brancheverenigingen. Bijvoorbeeld die van risicovolle beroepen.

De verzekeraars die nog wel verzekeringen aanbieden vragen extreem hoge premies, in sommige gevallen vele malen meer dan voorheen. Hierdoor zouden onder meer sommige taxibedrijven en recyclebedrijven niet of onvolledig zijn verzekerd.

Het Verbond van Verzekeraars laat het FD weten in gesprek te zijn met ‘in ieder geval’ de recyclebedrijven en de agrarische sector.