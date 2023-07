FC Twente-supporters vanwege veiligheid niet mee naar Zweden voor duel met Hammarby IF

Tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en Hammarby IF op 27 juli in Enschede braken op de tribune rellen uit. Beeld ANP

Dit weekend meldde FC Twente nog dat de 1.500 fans die een kaartje hebben voor de kwalificatiewedstrijd in de Conference League, wel mee mochten reizen. Ze werden alleen geadviseerd niet herkenbaar te zijn als Twentesupporter, door shirts van de club en rode kleding of accessoires te vermijden.

Door ‘nieuwe informatie over de veiligheidssituatie’ heeft de club dat besluit toch heroverwogen, schrijft algemeen directeur Paul van der Kraan in een verklaring op de website. Wat die informatie precies inhoudt, is onduidelijk, maar vermoedelijk heeft het te maken met dreigementen van fans van Hammarby. Hooligans van Hammarby IF kondigden de afgelopen dagen op internet aan dat fans van FC Twente niet welkom waren in Stockholm.

Vergoeding

‘Het is een ontzettend moeilijke en zware beslissing, maar we vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen’, schrijft Van der Kraan. De club komt supporters tegemoet in de gemaakte kosten. De toegangskaart voor de wedstrijd wordt volledig gedekt. Verder vergoedt de club een maximumbedrag van 150 euro voor de kosten van vlucht en overnachting.

Van der Kraan schrijft verder dat de afvaardiging van de club naar Stockholm tot een minimum is beperkt. Zelf zal hij ook niet meegaan.

Rellen in Enschede

Afgelopen donderdag mondde de wedstrijd tussen de twee clubs in Enschede nog uit in rellen. Na de wedstrijd, die FC Twente met 1-0 won, gingen supporters van de club uit Enschede in het stadion en daarbuiten op de vuist met fans van de Zweedse club. Er werden tien mensen aangehouden en een Zweed moest naar het ziekenhuis na een val van de tribune.

De politie en FC Twente waren al enkele dagen alert op mogelijke rellen. Supporters van Hammarby waren uit voorzorg ondergebracht in Hengelo. Dat kon de rellen echter niet voorkomen. Volgens Twente waren Hammarby-aanhangers op de hoofdtribune belandt op kaarten die eigenlijk bedoeld waren voor sponsoren en andere zakenrelaties van de Zweedse club.