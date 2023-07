FC Twente begint onderzoek naar supportersrellen, Hammarby schaalt beveiliging op voor return

Gevechten op de tribune tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en Hammarby. Beeld Nico Brekelmans / Pro Shots

De vechtpartij was het sluitstuk van een week vol spanning tussen de twee clubs. Op sociale media waren er al verwensingen geuit over en weer, meldde de politie. Ook werd er rekening gehouden met vechtafspraken tussen de supportersverenigingen. In Enschede gold daarom sinds donderdagmiddag een noodverordening. De Zweedse fans werden uit voorzorg in Hengelo ondergebracht. Waarom het ondanks deze voortekenen toch kon misgaan, is nog onduidelijk.

Mogelijk werd het draaiboek dat klaarlag voor deze situatie niet goed uitgevoerd. ‘Wanneer dit scenario zou gebeuren, zouden wij meteen met beveiligingspersoneel en stewards komen’, zei FC Twente-directeur Paul van der Kraan donderdagavond laat in een persconferentie. ‘Maar dat duurde erg lang.’ Er werd uiteindelijk pas na zes minuten ingegrepen, volgens Van der Kraan. Hoe dat kon gebeuren, kon hij nog niet zeggen. De voetbalclub startte vrijdag een onderzoek naar de rellen.

Op de tribune waar na de winst van FC Twente (1-0) rellen uitbraken , waren tweehonderd kaarten gereserveerd voor sponsoren en zakenrelaties van de Zweedse club. Van der Kraan suggereerde in de persconferentie dat die kaarten bij hooligans terecht zijn gekomen. De Zweedse club sprak dat direct tegen.

Gewonde en aanhoudingen

Bij de gevechten is voor zover bekend één Zweed dusdanig gewond geraakt dat hij naar het ziekenhuis moest. Het gaat om een clubsponsor die een val maakte vanaf de tribune, zei Hammerby-directeur Alex von Yxkull tegen Zweedse verslaggevers. ‘Hij werd zowel geslagen als geschopt voordat hij viel.’

Terwijl er op de hoofdtribune van de Grolsch Veste tientallen supporters met elkaar slaags raakten, waren er ook buiten het stadion vechtpartijen gaande, meldde de politie. Daarop zijn verschillende politie-eenheden ingezet. De Hammarby-supporters zijn uiteindelijk onder politiebegeleiding naar hun hotel gebracht. In totaal hield de politie tien relschoppers aan.

Over twee weken spelen de twee clubs de return in Stockholm, in de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Hammarby schaalt de beveiliging rondom die wedstrijd op, zei directeur Von Yxkull. ‘Het is duidelijk dat er aan onze thuiswedstrijd tegen FC Twente nu een groot risico kleeft.’ Of FC Twente zijn eigen supporters meeneemt naar Zweden, beslist de club volgende week.

Straf

Vorig seizoen liepen verschillende voetbalwedstrijden van Nederlandse clubs ook al op rellen uit. Zo raakte fans van AZ slaags met supporters van West Ham United in de halve finale van de Conference League. Daarvoor kreeg de Alkmaarse club in totaal ruim 80 duizend euro boete. Ook moet AZ bij één Europese wedstrijd de supporters thuis laten. Of FC Twente hetzelfde te wachten staat, moet voetbalbond Uefa nog beslissen.

De volgende Europese wedstrijd in Nederland is op 9 augustus. Dan speelt PSV thuis in Eindhoven tegen het Oostenrijkse Sturm Graz, in de derde kwalificatieronde van de Champions League.