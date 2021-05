FC Emmen degradeert, NAC dicht bij promotie naar Eredivisie

Huilende FC Emmen supporters na de uitschakeling. Beeld ANP

NAC Breda won in stadion De Oude Meerdijk na strafschoppen. El Allouchi scoorde de beslissende. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand: 1-1. NAC Breda strijdt zondag tegen NEC om de felbegeerde promotie naar de Eredivisie.

FC Emmen had in de eerste helft al wel een overwicht, maar creëerde nauwelijks kansen. Dankzij Lex Immers nam het gedoseerd spelende NAC in de 16e minuut een voorsprong. Na de rust drong FC Emmen nog meer aan en de Brabantse ploeg bleek niet bestand tegen de Drentse druk.

Na een eigen doelpunt van Ramon Hendriks in de 80e minuut (1-1) miste FC Emmen legio kansen op de zege, ook in de verlenging. In de strafschoppenreeks (3-4) faalden Keziah Veendorp en Sergio Peña namens Emmen. Doelman Nick Olij redde twee keer. Voor NAC kwam Dion Malone uit een strafschop niet tot scoren.

FC Emmen bungelde dit seizoen lange tijd troosteloos onderaan in de Eredivisie. De clubleiding behield echter het vertrouwen in trainer Dick Lukkien. Na de eerste competitiezege op 20 februari tegen PEC Zwolle (3-2) stroomden de punten binnen. Dankzij de sterke eindsprint wist de Drentse club rechtstreekse degradatie te ontlopen, maar aan de play-offs viel niet te ontkomen.

FC Emmen had in de eerste helft meer balbezit, maar was nauwelijks gevaarlijk. NAC verdedigde goed en kwam na ruim een kwartier op voorsprong. Thom Haye speelde met een fraaie dieptepass Ramon Hendriks aan en uit diens voorzet tikte Immers de bal simpel in, 0-1.

Met de moed der wanhoop maakte FC Emmen in de tweede helft jacht op de gelijkmaker. Kerim Frei en invaller Paul Gladon verzuimden te scoren en namens NAC schoot Lewis Fiorini net naast. Het was uiteindelijk Hendriks die de bal uit een voorzet achter zijn eigen doelman werkte: 1-1. In de verlenging maakte FC Emmen vergeefs jacht op de winst en mede dankzij doelman Olij stapte NAC als winnaar van het veld.