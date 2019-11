FC Den Bosch diep door het stof om racistische spreekkoren: ‘We hebben de plank misgeslagen’

Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira (midden) wordt gesteund door medespelers. Beeld ANP

Nu erkent FC Den Bosch ‘de plank volledig te hebben misgeslagen met haar te snelle statement’. Op de eigen website schrijft de club maandag: ‘Die reactie was een blunder, waarvoor de club haar excuses aanbiedt aan iedereen en in het bijzonder aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.’ FC Den Bosch erkent dat er zondag ‘wel degelijk’ racistische uitlatingen zijn gedaan richting de speler, die geëmotioneerd het veld verliet.

Politici van links tot rechts, en tot in het Torentje aan toe, vielen na de wedstrijd (3-3) over de club heen. Premier Rutte veroordeelde het racisme en prees de jonge scheidsrechter Laurens Gerrets, die het duel vanwege de scheldpartijen stillegde. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch zei indien nodig maatregelen te zullen nemen tegen de club, terwijl het Openbaar Ministerie en de politie bekijken of de gebeurtenissen op de tribunes strafrechtelijke gevolgen moeten krijgen.

Weglopen

Mendes Moreira kreeg onder anderen bijval van Oranje-internationals Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. ‘Bij mij persoonlijk kwam het heel hard aan’, zei Wijnaldum maandag bij een persconferentie van het Nederlands elftal. ‘Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren in Nederland. Ik ben eigenlijk heel erg geschokt. Ook over hoe de trainer en de club ermee om zijn gegaan. Het is zeer kwalijk wat FC Den Bosch heeft gedaan.’ Wijnaldum zei in zijn geval van het veld te zijn gestapt, om niet meer terug te keren.

Bondscoach Ronald Koeman gaf hem daarin gelijk. ‘Je moet gewoon weggaan van het veld. We denken er allemaal zo over, maar niemand doet het.’

Mendes Moreira moest zondag in tranen door zijn teamgenoten tot bedaren worden gebracht. Hij was zo geraakt door de spreekkoren dat de scheidsrechter ‘geen contact meer met hem kreeg’, aldus Gerrets na afloop. Tegen Fox Sports zei Mendes Moreira: ‘Het begint vanaf de eerste minuut. Dan wordt er gezegd ‘k-zwarte, k-neger, k-dit, k-katoenplukker, Zwarte Piet’.’

Kraaiengeluiden

Hoewel Den Bosch zich nu ‘diep geschrokken’ toont na gesprekken met onder meer de spelersgroep en ‘alles in het werk’ zegt te stellen om de verantwoordelijken ‘te achterhalen en te straffen’, sloeg de club zondag nog een andere toon aan. Een (later verwijderde) verklaring op de clubwebsite begon als volgt: ‘Op een dag als vandaag ligt alles wat ook maar de schijn heeft van racisme en/of discriminatie extra gevoelig.’

Volgens de club waren er geen racistische spreekkoren hoorbaar geweest, maar ‘kraaiengeluiden’ – een ludieke en steeds terugkerende verwijzing naar de tijd dat Hans Kraaij jr. nog bij de club speelde. Ook zei Den Bosch het te betreuren dat ‘een maatschappelijke discussie die inmiddels een nadrukkelijk politiek tintje heeft, wordt gelinkt aan FC Den Bosch’.

Maandag zei de club met een ‘totaalaanpak’ alles in het werk te zullen stellen om ‘de misstanden, waaraan een deel van de achterban zich schuldig heeft gemaakt, grondig aan te pakken en uit te bannen’. Daartoe kondigt Den Bosch een ‘eerste actieplan’ aan, dat in de loop van de week vorm moet krijgen.

'FC Den Bosch betuigt spijt en gaat racisme actief en structureel aanpakken'https://t.co/WaajnL4caI pic.twitter.com/UwVKTElEqL — FC Den Bosch (@mijnfcdenbosch) 18 november 2019

Bedreiging

De trainer van Den Bosch, Erik van der Ven, heeft bij de politie aangifte gedaan van bedreiging. Hij voelde zich zo onveilig dat hij in de nacht van zondag op maandag niet thuis heeft geslapen. Den Bosch doet in het belang van het onderzoek geen mededelingen over de bedreigingen van de 35-jarige trainer. Van der Ven leidde maandag wel gewoon de hersteltraining op de club.

Van der Ven reageerde na de wedstrijd tegen Excelsior aanvankelijk laconiek op de racistische spreekkoren van zijn supporters. Hij ruziede, terwijl de camera van Fox Sports aanstond, met Mendes Moreira. ‘Hij zei dat ik een zielig mannetje ben’, vertelde de Excelsior-speler verontwaardigd live op tv. ‘Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren of zo?’

Op zondagavond kwam Van der Ven bij Fox Sports terug op zijn uitspraken. Hij had Mendes Moreira zielig genoemd omdat hij na zijn doelpunt de Den Bosch-supporters had uitgedaagd, zei hij. ‘Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Toen lokte het eigenlijk een nieuwe reactie uit. Dat is de reden dat ik dat zei en dat is achteraf niet slim. Maar ik ben absoluut tegen racisme, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik sta achter Mendes Moreira, 100 procent.’

Onderzoek

De KNVB stelt dat er geen plaats is voor racisme in het voetbal. De bond heeft een onderzoek aangekondigd. ‘Helaas is racisme een maatschappelijk probleem dat ook in het voetbal soms de kop opsteekt. Dit staat haaks op wat we willen met sport: mensen verbinden. Daarom treden we keihard op tegen racisme.’

Volgens de KNVB volgde de arbiter het ‘protocol voor spreekkoren’ op de juiste wijze. ‘Er wordt nu samen met de club gekeken hoe de daders kunnen worden opgespoord en aangepakt. Tot slot, zal dit incident via het onafhankelijke tuchtrechtsysteem verder worden onderzocht.’