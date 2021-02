FBI waarschuwde voor ‘oorlog’ bij Capitool, maar melding bereikte politietop niet

Het hooggerechtshof van de VS, door een ingeslagen ruit de dag na de bestorming van het Capitool. Beeld REUTERS

Het is voor het eerst sinds de bestorming dat parlementscommissies zich buigen over de gewelddadige gebeurtenissen van 6 januari. Belangrijke functionarissen die verantwoordelijk waren voor beveiliging van het parlement worden onder andere gehoord door de Senaat.

De opvallende FBI-waarschuwing was afkomstig van een regionaal kantoor van de dienst in Virginia. In het inlichtingenrapport, dat onder andere werd verstuurd naar de politie van het Capitool, werd gewezen op dreigementen op social media over ‘oorlog’ tijdens de demonstratie van Trump-aanhangers tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen.

Het FBI-bulletin werd in de avond voor de bestorming van het parlement per mail verstuurd naar onder andere de politie van het Capitool en van Washington. Daar werd geen alarm geslagen. Het bericht zou nooit de hoogste bazen van beide politiekorpsen hebben bereikt. Volgens de FBI bevatten de inlichtingen waarop op diverse social media-kanalen werd gestuit geen ‘specifieke en geloofwaardige details’ over mogelijk geweld.

In prepared remarks before two Senate committees Tuesday, former Capitol Police Chief Steven Sund will describe a scene that was “like nothing” he had seen in his 30 years of policing.https://t.co/WB2ztu9wJM — KCBS 106.9 FM/740 AM (@KCBSRadio) 23 februari 2021

Hoog niveau

‘Geen van de inlichtingen die we ontvingen, voorspelde wat werkelijk heeft plaatsgevonden’, aldus de toenmalige baas van de Capitool-politie, Steven Sund, op de hoorzitting. ‘We hadden goed gepland voor een massademonstratie met mogelijk geweld. We werden uiteindelijk geconfronteerd met een gecoördineerde aanval in militaire stijl op mijn agenten en een gewelddadige overname van het Capitool.’

Ook de twee personen verantwoordelijk voor de veiligheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden moesten bekennen dat ze de waarschuwing nooit hadden gezien. Dit drietal stapte op in de dagen na de gewelddadige bestorming waarbij vijf doden vielen. De korpsleider van de politie van Washington, Robert Contee, hield de senatoren voor dat topfunctionarissen van de FBI hem er ook niet op wezen tijdens vergaderingen.

Volgens de FBI werd de informatie besproken in de commandopost die een dag voor de bestorming was opgezet en waarin ook de politie van het Capitool zat. Senatoren vroegen zich tijdens de hoorzitting echter af waarom de FBI toen niet op hoog niveau aan de bel trok. Volgens de Democratische senator Gary Peters, voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Veiligheid, had dit niet mogen gebeuren.

"I was stunned at the response from Department of the Army."



Acting D.C. police chief Robert Contee said he was "honestly shocked" by how slowly the National Guard responded to his request for help.

https://t.co/l54J2Td4jg — Washington Examiner (@dcexaminer) 23 februari 2021

Schuld afschuiven

Ook hekelde de senator het feit dat lagere functionarissen van Sund hem niet hadden gewaarschuwd over de FBI-melding. ‘Hoe kon u deze belangrijke inlichtingen niet krijgen?’, vroeg Peters aan de toenmalige baas van de Capitool-politie. ‘Deze informatie zou ons hebben geholpen’, moest Sund erkennen.

Sund vond, net als andere hoge functionarissen die dinsdag werden gehoord, dat hem niets te verwijten viel wat op 6 januari gebeurde. Omdat ze niet op het hoogste niveau belangrijke informatie was gegeven door de diverse federale diensten, betoogden ze, waren ze onvoorbereid op de gewelddadige gebeurtenissen.

Sund probeerde ook de schuld af te schuiven op het ministerie van Defensie. Volgens de politiechef wachtte het Pentagon op de dag van de bestorming urenlang met het sturen van de Nationale Garde. De betogers waren toen al tot het Capitool doorgedrongen. Volgens Sund en korpsleider Contee zei een hoge Pentagon-functionaris, generaal Walter Platt, tijdens een spoedvergadering dat hij zijn bazen zou adviseren om de garde niet in te zetten. De generaal maakte zich zorgen hoe het nationaal en internationaal zou overkomen als gewapende militairen te hulp moesten komen bij het parlement.

Het tweetal zei dat haast was geboden omdat agenten toen al in gevecht waren met betogers. Sund: ‘Zo’n twee uur later hadden we nog altijd geen toestemming van het Pentagon om de Nationale Garde in te zetten.’ Contee zei dat hij ‘letterlijk aan de grond was genageld’ over de in zijn ogen nonchalante houding van de landmacht.