FBI vindt elf ‘topgeheime’ documenten bij huiszoeking landgoed Trump

Donald Trump in september 2020. Beeld AFP

Documenten met die beoordeling mogen alleen liggen in ‘specifieke overheidsgebouwen’. In het vrijdag vrijgegeven huiszoekingsbevel staat niet wat voor soort documenten het zijn. In de afgelopen dagen suggereerden veel Amerikaanse media dat het informatie over nucleaire wapens betreft.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie diende een verzoek in bij een rechter in Florida om het huiszoekingsbevel ‘in het publieke belang’ openbaar te maken. Trump kon bezwaar maken tegen het openbaren van de informatie, maar gaf al aan dat hij dat niet van plan was.