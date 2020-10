FBI verijdelt plan rechtse militie om gouverneur te ontvoeren en bruggen op te blazen

Gouverneur Gretchen Whitmer. Beeld Reuters.

De zes spraken ook over het bestormen van het parlementsgebouw, het opblazen van bruggen en het stichten van een zelfvoorzienende gemeenschap. Daarmee blijken sommige militanten die eerder dit jaar gewapend demonstreerden bij het parlementsgebouw in Lansing, Michigan (en daar ook binnenvielen) veel verder te hebben willen gaan. Donald Trump noemde de demonstranten dit voorjaar ‘heel goede mensen’ en twitterde destijds ‘Bevrijd Michigan!’

Gouverneur Gretchen Whitmer (‘W-Hitler’, werd ze door de tegenstanders genoemd) was vanaf het begin van de coronacrisis de gebeten hond voor rechts Michigan, omdat zij tot een lockdown besloot waarbij ook het verblijf in vakantiehuizen en boottochtjes verboden werden. De opgepakte mannen noemden haar een ‘tiran’ met ‘ongecontroleerde macht’.

De FBI gebruikte informanten om de samenzwering te ontmantelen. Uit hun verklaringen en door hen opgenomen gesprekken blijkt dat de groep eerst bij elkaar kwam in de winkel van de hoofdorganisator in Grand Rapids (in de kelder, via een onder een tapijt verscholen luik) en deze zomer verschillende tactische trainingen heeft gehouden op een afgelegen plek in Wisconsin. Daarbij experimenteerden ze ook met zelfgemaakte explosieven, al lukte dat niet echt.

Het doel was uiteindelijk om gouverneur Gretchen Whitmer te ontvoeren bij haar vakantiehuis. Daartoe deed de groep verschillende verkenningen rond het huis. Het idee was om Whitmer voor de verkiezingen te ontvoeren en te onderwerpen aan een ‘proces’.