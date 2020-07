FBI rekent Epsteins handlanger Ghislaine Maxwell in

Jeffrey Epstein en zijn ‘beste maatje’ Ghislaine Maxwell in 2005. Beeld Getty

Volgens rechtbankdocumenten wordt Maxwell aangeklaagd voor vier misdrijven, waaronder het vervoeren van minderjarigen met het doel hen illegale seksuele handelingen te laten verrichten. Ook zou ze twee keer meineed hebben gepleegd.

De Nederlandse onderzoeker Henk van Ess had Maxwell al eerder in het ­vizier, liet hij donderdag op Twitter weten. ‘Ik kan nu wel onthullen dat we Ghislaine Maxwell op 23 november 2019 om 17.39.43 uur traceerden in Doylestown, Pennsylvania.’

Volgens Epsteins slachtoffers heeft Ghislaine Maxwell een sleutelrol gespeeld in het ronselen van piepjonge meisjes om de miljardair seksueel te bevredigen in zijn luxueuze optrekjes in Londen, Florida, New York en New Mexico. Maxwell heeft dit altijd ontkend. Epstein, die een straf van 45 jaar boven het hoofd hing, pleegde vorig jaar onder nooit opgehelderde omstandigheden zelfmoord in een gevangenis in New York.

Ghislaine Maxwell is de dochter van miljardair Robert Maxwell, een Brits Labourparlementslid en uitgever van boeken en kranten. Zij ontmoette Epstein in New York. ‘Hij had het geld’, schreef de Volkskrant vorig jaar in een profiel, ‘en zij de connecties’.

Prins Andrew

Ze stelde Epstein voor aan Bill Clinton en de Britse prins Andrew. Maxwell ging regelmatig naar Oscaruitreikingen en doneerde fors bij benefietgala’s. Samen reisde het duo de wereld over. Van zijn liefdespartner werd ze, zoals Epstein het in 2003 zelf in Vanity Fair omschreef, zijn ‘beste maatje’. Maar ook zijn rechterhand, die alles voor hem regelde, van vastgoedbeheer tot jonge meisjes op bestelling.

Zo sloot ze volgens de aanklacht in de periode 1994 tot 1997 vriendschap met drie minderjarige slachtoffers, nam ze mee uit winkelen of naar de film en babbelde met ze over school en hun leven. Dan volgde de ‘grooming’, volgens de aanklacht, het ‘normaliseren van sek­sueel misbruik’ door met de meisjes over seks te praten en zich in hun bijzijn uit te kleden. Daarna zouden massagesessies met Epstein volgen, waarbij Maxwell soms zelf aanwezig was om de meisjes aan te zetten tot seksuele handelingen. Deze ver­halen deden al jaren de ronde, maar hebben nooit tot een aanklacht geleid – tot donderdag.

Volgens sommige slachtoffers stond Maxwell aan het hoofd van een bijna professionele organisatie, die zich ­bezighield met het zoeken, vervoeren en voorbereiden van de meisjes op seksueel contact. Als alle aanklachten worden bewezen, staat daar 35 jaar cel op, maar Amerikaanse misdaad­experts sluiten niet uit dat Maxwell levenslang krijgt.

Drie paspoorten

Omdat de Amerikaanse autoriteiten Maxwell met haar drie paspoorten als vluchtgevaarlijk beschouwen, is de kans groot dat ze voorlopig vast blijft zitten. Justitie vindt het onvoldoende om Maxwell de komende tijd elektronisch huisarrest op te leggen. Ze zou dan het apparaat dat wordt gebruikt om haar locatie te controleren kunnen verwijderen.

Slachtoffers van Epstein reageren verheugd op Maxwells arrestatie. ‘Ik ben jarenlang bang geweest voor Epstein en zijn kring’, aldus Jennifer Araoz, die zegt dat Maxwell haar naar Epstein toe heeft gelokt. ‘Vandaag kunnen wij opgelucht ademhalen, omdat Maxwells arrestatie betekent dat er toch een vorm van gerechtigheid voor overlevenden kan bestaan.’