FBI rekent af met complottheorie: linkse relschoppers niet betrokken bij bestorming Capitool

Beeld AFP

Na de bestorming van het Capitool op 6 januari door opgewonden aanhangers van president Trump deed in rechtse kringen in de Verenigde Staten onmiddellijk het verhaal de ronde dat het in werkelijkheid om verklede antifa-activisten ging. Ook sommige Republikeinse Congresleden verspreidden die theorie nog tijdens de hoorzittingen over de toedracht van de stormloop, waarbij vijf doden vielen.

Tegenover de justitiecommissie van de Senaat deed FBI-chef Wray die verhalen af als onzin. Volgens hem kwamen de meeste mensen die meededen aan de bestorming uit de hoek van ultra-rechtse of racistische groeperingen. Hij omschreef hen als ‘binnenlandse terroristen’.

De afgelopen weken heeft de politie ongeveer driehonderd mensen opgepakt die het Capitool waren binnengedrongen, onder wie een aantal leden van extreem-rechtse milities, zoals de Oath Keepers en de Proud Boys. Achttien van hen zijn inmiddels aangeklaagd wegens een gewelddadige poging het Congres ervan te weerhouden om Joe Biden te bekrachtigen als president. Daarop staan straffen tot twintig jaar cel.

Waarschuwing

Wray verdedigde zich tegen verwijten dat de FBI steken had laten vallen in de aanloop tot de massabetoging, waar president Trump zijn aanhangers ophitste met klachten over grootscheepse kiesfraude. Daags voor die bijeenkomst had een lokale afdeling van de FBI gewaarschuwd voor ernstig geweld, maar met die waarschuwing werd niets gedaan.

Volgens Wray was die boodschap via de gebruikelijke kanalen doorgegeven, maar hij wees erop dat onduidelijk was hoe betrouwbaar de informatie was. Hij erkende wel dat de FBI lessen zal moeten trekken uit wat er gebeurd is.

In het FBI-bericht werd één Trump-aanhanger aangehaald die zijn medestanders opriep: ‘Wees gewelddadig. Bereid je voor op een oorlog. We moeten onze president krijgen of sterven. NIETS anders zal dit doel bereiken!'

Wray maakte duidelijk dat de FBI nu veel meer aandacht heeft voor het gevaar van binnenlands terrorisme. Volgens hem onderzoeken FBI-agenten momenteel ongeveer tweeduizend zaken, veel meer dan vorig jaar. Merrick Garland, Bidens kandidaat-minister van Justitie, liet bij de hoorzitting over zijn benoeming in de Senaat weten dat ook hij prioriteit zal geven aan het aanpakken van extreem-rechtse en racistische milities die betrokken waren bij de bestorming van het Capitool.