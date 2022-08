FBI ontdekte dat Trump staatsgeheimen in villa bewaarde door dozen die hij zelf terugzond

Zwartgelakte pagina's van de vrijgegeven beëdigde verklaring. Beeld Reuters

Dit staat in een vrijdag vrijgegeven document waarin het Amerikaanse ministerie van Justitie onderbouwt waarom het de huiszoeking van Trumps villa Mar-a-Lago in Florida nodig achtte. The New York Times en The Washington Post hadden openbaarmaking geëist van de verklaring, waarin noodzaak van de huiszoeking werd gemotiveerd. De twee kranten stapten naar de rechter, die in een uitzonderlijke uitspraak het ministerie van Justitie beval het document vrij te geven. Wel zijn de 32 kantjes voor een groot deel zwartgelakt omdat het ministerie wil voorkomen dat de identiteit van betrokkenen te achterhalen valt, waaronder ‘een groot aantal burgergetuigen’.

Genoeg bewijs

Na lang aandringen had Trump begin januari zelf vijftien dozen met papieren teruggegestuurd. In veertien daarvan bleken 184 geclassificeerde documenten te zitten, waarvan 25 topgeheim, zo valt te lezen. Uit het nu vrijgegeven document blijkt dat het ministerie van Justitie ook dit jaar doorlopend contact te heeft gehad met de advocaten van Donald Trump over het feit dat er nog steeds geclassificeerde documenten in Mar-a-Lago zouden liggen. Grote delen van deze berichtenwisseling zijn zwartgelakt.

Al met al was er genoeg bewijs voor een strafrechtelijk onderzoek naar het op onrechtmatige wijze meenemen en bewaren van vertrouwelijke documenten, schrijft het ministerie van Justitie. De rechter vaardigde op basis van de aangedragen feiten het huiszoekingsbevel uit.

Kernwapens

Bij de inval, begin augustus, nam de federale politiedienst nog eens twintig dozen vol papieren in beslag, waartussen opnieuw staatsgeheimen bleken te zitten. De FBI zou alles bij elkaar zo’n driehonderd vertrouwelijke en geheime documenten hebben gevonden, onder andere van de CIA, de Nationale Veiligheidsdienst en de FBI, meldt The New York Times op basis van vertrouwelijke bronnen. Eerder deze maand schreef The Washington Post op basis van betrokkenen dat de FBI op zoek zou zijn geweest naar documenten die te maken hebben met kernwapens.

Over kernwapens staat niets in het vrijgegeven document, zegt Donald Trump in een reactie op zijn eigen sociale medium Truth Social. Dat geldt in ieder geval voor het niet-zwartgelakte deel. De voormalig president vindt dat hij goed met justitie heeft meegewerkt. Trump noemt het onderzoek tegen hem ‘politiek gemotiveerd’. Er is geen aanklacht tegen hem ingediend.

De regering-Biden gaat niet in op de zaak. Gevraagd of hij denkt dat Trump de nationale veiligheid in gevaar heeft gebracht, antwoordde de president dat het aan justitie is om dat te bepalen.