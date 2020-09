FBI onderzoekt vondst stembiljetten in vuilnisbak, meeste waren voor Trump

President Trump tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Beeld AFP

‘De Democraten manipuleren de verkiezingen’, twitterde de president donderdag nadat het ministerie van Justitie bekend had gemaakt dat het Openbaar Ministerie en de FBI de vondst onderzoeken. Het is de tweede keer in slechts een paar dagen dat poststemmen zoek raken. Trump roept al maanden dat het massaal stemmen per post, vanwege corona, zal leiden tot grootschalige fraude.

De weggegooide stembiljetten waren door militairen per post opgestuurd. De meeste werden gevonden in een vuilnisbak buiten het verkiezingsbureau van Luzerne County. Van de negen stemmen die werden gevonden, waren er zeven uitgebracht op Trump. Van de twee andere is onduidelijk of ze voor Trump of zijn Democratische tegenstander Joe Biden waren.

FBI-agenten vonden nog vier andere enveloppen waaruit de stembiljetten verdwenen waren. Die stemmen waren verstuurd per post door kiezers die op verkiezingsdag niet naar het stembureau kunnen gaan. Pennsylvania, de geboortestaat van Biden, is een van de zes staten die bepalend zullen zijn of Trump nog vier jaar in het Witte Huis mag blijven. De president won er in 2016, wat verrassend was aangezien de staat al decennialang op een Democratische presidentskandidaat stemt. Trump versloeg Hillary Clinton er met iets meer dan 44 duizend stemmen verschil. Dat was het kleinste verschil in de staat in 176 jaar.

"At this point we can confirm that a small number of military ballots were discarded," the U.S. attorney's office said in a statement.https://t.co/4U4x2Htz2G — Action News on 6abc (@6abc) 25 september 2020

‘Verontrustend’

Omdat zowel de Republikeinen als de Democraten verwachten dat de presidentsstrijd in cruciale staten door een kleine groep kiezers zal worden beslecht, telt iedere stem op 3 november. Of er in Luzerne County de afgelopen tijd nog meer stembiljetten zijn weggegooid, wordt ook door de FBI onderzocht. Trump won de county bij de presidentsverkiezingen met grote overmacht, met een verschil van zo’n 20 procentpunt.

Het OM in Pennsylvania noemde het weggooien van de stembiljetten donderdag ‘verontrustend’. Ook ontdekten de FBI-agenten dat het personeel vrijwel alle verkiezingsenveloppen opende. Volgens de medewerkers was dit nodig om aanvragen van kiezers om per post te stemmen, uit de grote hoeveelheid verkiezingspost te vissen. De enveloppen waarmee deze aanvragen worden verstuurd, zouden volgens het personeel te veel lijken op de enveloppen waarin de poststemmen zitten.

De verkiezingsenveloppen mogen echter volgens de wet alleen worden geopend op verkiezingsdag, na het sluiten van de stembureaus. ‘Dit is in strijd met alle regels’, aldus openbaar aanklager David Freed in een brief aan het verkiezingsbureau van Luzerne County. ‘Het bureau moet zich houden aan de verkiezingswetten om ervoor te zorgen dat alle stemmen worden geteld.’

Florida — I'm counting on you to vote and help us win the battle for the soul of this nation. Ballots are being sent out today across the state — head to https://t.co/uAcduFyKm5 to request yours. — Joe Biden (@JoeBiden) 24 september 2020

Nooit aangetoond

Biden en Democratische politici in de staten zeggen dat Trump overdrijft dat het stemmen per post fraude in de hand zal werken. Ze worden hierin gesteund door tal van verkiezingsdeskundigen die erop wijzen dat tot nu toe nooit is aangetoond dat opgestuurde stembiljetten zijn verdonkermaand. Omdat verwacht wordt dat veel kiezers de stembureaus zullen mijden vanwege de pandemie, sturen veel staten stembiljetten naar de kiezers zodat ze voor 3 november per post kunnen stemmen.

Trump wijst er echter op dat dit jaar voor het eerst massaal zal worden gestemd per post. ‘Een horrorshow', zo noemde hij het poststemmen. Witte Huis-woordvoerder Kayleigh McEnany wees op de vondst maandag van een partij post langs een weg in de staat Wisconsin met onder andere poststemmen. De Amerikaanse posterijen zijn een onderzoek begonnen hoe dit kon gebeuren. De drie bakken met post waren onderweg naar een postkantoor.

‘De president wil af van het massaal per post stemmen’, aldus McEnany. ‘Hij heeft duidelijk gezegd dat dit schadelijk kan zijn voor beide kandidaten.’ Ook om Wisconsin voeren Trump en Biden een felle strijd. Trump veroverde deze staat op Clinton met een verschil van bijna 23 duizend stemmen. Pennsylvania, Wisconsin en Michigan behoren tot de zogenaamde ‘Blauwe Muur’ van Democratische staten die Biden moet winnen om president te worden. Samen zijn ze goed voor 46 van de 270 kiesmannen die nodig zijn voor het presidentschap.

Mede dankzij de steun van arbeiders in deze drie staten lukte het Trump in 2016, als een van de weinige Republikeinse presidentskandidaten, om deze muur te breken. In Michigan was het verschil met Clinton het kleinst: slechts 10.704 stemmen. Biden, die in de peilingen nog altijd een voorsprong heeft, hoopt Trump de pas af te snijden door deze drie staten weer terug te winnen.