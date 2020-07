FBI: onderzoeker verschuilt zich in Chinees consulaat om arrestatie te voorkomen

Het Chinese consulaat in San Francisco. Beeld EPA

Eerder deze week heeft Washington Beijing nog bevolen het Chinese consulaat in Houston te sluiten vanwege de diefstal van ‘Amerikaans intellectueel eigendom en privé-informatie van Amerikanen’. Beijing was ziedend en dreigde met tegenmaatregelen. De Amerikaanse president Trump zei woensdag over deze zaak dat de sluiting van andere consulaten ‘altijd mogelijk’ is.

De Chinese vrouw, Tang Juan, zou bij de aanvraag van haar visum hebben gezegd nooit in het Chinese leger gediend te hebben. Hierna kwam er een foto in uniform van haar boven water en er zou meer bewijs zijn dat ze een onderzoeker is voor de Militaire Medische Universiteit van de Luchtmacht. In een interview met de FBI zou ze nog hebben gezegd de insignes niet te herkennen, die zij op deze foto op haar uniform draagt.

Arrestatie voorkomen

Tang is één van vier onderzoekers die zou hebben gelogen over hun relatie met het Chinese leger om een visum voor de VS te kunnen krijgen. Drie van hen zijn aangehouden, maar de vrouw zou haar arrestatie proberen te voorkomen door zich te verschuilen op het consulaat.

De federale recherche FBI heeft inmiddels tientallen Chinezen met een visum ondervraagd omdat vermoed wordt dat ze voor het Chinese leger actief zijn.