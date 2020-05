FBI kraakt zelf iPhone van schutter en is woedend op Apple

Een team van de Amerikaanse luchtmacht draagt de kist van een militair die werd neergeschoten op de luchtmachtbasis in Florida. Beeld AP | Associated Press

Mohammed Saeed Alshamrani schoot een half jaar geleden op een luchtmachtbasis in Florida drie Amerikaanse militairen dood. Al snel rees het vermoeden dat hieraan terroristische motieven ten grondslag lagen. Om hier zeker van te zijn, wilde de FBI toegang tot de iPhones van de aanslagpleger.

Probleem: iPhones zijn bijzonder lastig te ontgrendelen zonder de hulp van de rechtmatige eigenaar. Dat geldt zowel voor het openen met vingerafdruk als voor het openen via gezichtsherkenning. Het standpunt van Apple is al jarenlang hetzelfde: we kunnen en willen niet helpen telefoons te ontgrendelen.

Apple zelf kan ook geen toegang krijgen tot de telefoons van zijn klanten. De biometrische informatie van een gezicht of vingerafdruk staat niet op een server bij Apple opgeslagen, maar alleen lokaal op het toestel zelf: een privacyvriendelijkere omgang met de data.

Achterdeurtjes

Het alternatief is het inbouwen van achterdeurtjes, maar daarover is Apple duidelijk. ‘Dit zou alleen de goedbedoelende en gezagsgetrouwe burgers schaden die op bedrijven als Apple vertrouwen om hun gegevens te beschermen’, zei topman Tim Cook bijvoorbeeld al in 2016, toen een vergelijkbare zaak speelde.

Het probleem is namelijk dat het bewust inbouwen van achterdeurtjes voor bijvoorbeeld de FBI onherroepelijk betekent dat de toestellen ook voor andere, buitenlandse diensten of voor criminelen een makkelijker doelwit zijn.

De FBI heeft dus, net als in 2016, zelf het toestel van de schutter geprobeerd te openen. Dat was niet eenvoudig, blijkt uit de gezamenlijke verklaring van Justitie en de federale inlichtingendienst. ‘Met dank aan het geweldige werk van de FBI – en zonder dank aan Apple – waren we in staat om Alshamrani’s telefoons te ontgrendelen’, aldus minister van Justitie William Barr. De minister wees er ook nog fijntjes op dat het gedoe niet alleen kostbare tijd heeft gekost, maar de Amerikaanse belastingbetaler ook veel geld.

Zwakkere beveiliging

Zowel Justitie als de FBI grijpen de Alshamrani-zaak aan om opnieuw te pleiten voor zwakkere beveiliging en minder encryptie op telefoons. De houding van Apple is in de ogen van Barr ‘onacceptabel’. Apple zelf denkt daar uiteraard anders over. Het bedrijf is bereid inlichtingendiensten te helpen, maar niet tegen iedere prijs. Zo werd eerder dit jaar bekend dat Apple onder druk van Justitie zijn plan liet varen om backups in zijn clouddiensten te versleutelen.

Bezitters van iPhones of andere Apple-apparatuur kunnen ervoor kiezen alles wat op die apparaten staat ook op de servers van Apple te zetten. Zo’n reservekopie is praktisch bij bijvoorbeeld overstappen op een nieuw apparaat of bij verlies van een toestel, maar biedt dus minder privacy en zekerheid. Deze cloud-omweg bood in het geval van Alshamari echter geen soelaas: niet alle informatie op zijn telefoon stond ook opgeslagen in de cloud.

In een verklaring tegenover The Verge benadrukt Apple dat het de FBI zo goed mogelijk heeft geholpen. Maar, zegt het bedrijf ook: klanten over de hele wereld moeten erop kunnen vertrouwen dat hun informatie veilig is.

Spionagesoftware

Of dat altijd het geval is, is overigens niet zeker. NBC News schrijft namelijk op basis van bronnen dat de Amerikaanse politie in staat is om de toegangscode van een iPhone te registreren op het moment dat gebruikers deze invoeren. Hiervoor is het dan wel nodig dat er spionagesoftware op de iPhone is geïnstalleerd. Deze spyware is volgens de nieuwszender ontwikkeld door Grayshift, een Amerikaans bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. De methode werkt niet voor het gebruik van vingerafdruk of gezichtsherkenning.