FBI doet inval bij Trumps oud-advocaat Giuliani vanwege Oekraïne-gate

Rudy Giulian Beeld Reuters

De FBI-agenten namen volgens The New York Times allerlei apparatuur, zoals computers en telefoons, in beslag bij huiszoekingen in zijn appartement aan Madison Avenue en zijn kantoor op Park Avenue in New York.

De invallen zijn extra pijnlijk voor Giuliani gezien zijn verleden als burgemeester van New York tijdens de terreuraanslagen van 9/11. Hij kreeg toen een heldenstatus met zijn onverschrokken optreden. Daar komt bij dat hij vroeger zelf leiding gaf aan het justitieapparaat in New York. Als openbaar aanklager maakte hij naam met zijn harde aanpak van de maffia en de corruptie in New York.

‘Justitieel geweld’

Sindsdien heeft zijn reputatie veel schade opgelopen, vooral nadat hij zich had aangesloten bij Donald Trump. Na Trumps verkiezingsnederlaag tegen Biden wierp Giuliani zich op als een van de fanatiekste verdedigers van de theorie dat Trump het slachtoffer was geworden van grootscheepse kiesfraude. Maar alle rechtszaken die hij aanspande, liepen op een mislukking uit.

Giuliani’s advocaat Robert Costello protesteerde luidkeels tegen de invallen bij zijn befaamde cliënt, die hij omschreef als ‘justitieel geweld’. Trump heeft vooralsnog niet gereageerd op de inval bij zijn vroegere advocaat. In 2018 reageerde Trump woedend toen de FBI huiszoeking deed bij zijn toenmalige privé-advocaat Michael Cohen, maar later liet hij Cohen vallen toen deze zich tegen hem keerde. Cohen werd later veroordeeld wegens zijn rol in het afkopen van twee vrouwen die een relatie met Trump hadden gehad.

Het is niet helemaal duidelijk hoe Giuliani nu ligt bij Trump na zijn totaal mislukte juridische campagne om aan te tonen dat zijn baas als gevolg van kiesfraude had verloren.

Biden zwartmaken

Naar verluidt wordt Giuliani er door justitie van verdacht dat hij bij de regering-Trump heeft gelobbyd voor Oekraïense zakenlieden die hem hielpen bij het opdiepen van informatie waarmee Trump zijn rivaal Joe Biden zwart kon maken tijdens de strijd om het Witte Huis, vorig jaar. Dergelijke lobby-activiteiten voor buitenlandse klanten moeten volgens de regels worden aangemeld bij het ministerie van Justitie.

Trump probeerde de Oekraïense president Volodymyr Zelenski destijds onder druk te zetten om hem mee te helpen Biden onderuit te halen met het dreigement de militaire hulp stop te zetten. Die chantagepoging kwam hem te staan op een afzettingsprocedure, die hij overleefde dankzij de meerderheid van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat.