FBI arresteert 21-jarige militair die Amerikaanse geheimen lekte

Jack Teixeira, een 21-jarige militair die verdacht wordt van het lekken van geheime informatie, wordt door FBI-agenten gearresteerd bij zijn woning. Beeld via REUTERS

Het gaat om Jack Teixeira, een 21-jarige militair van de Nationale Garde van Massachusetts, bevestigde de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland. De jonge man werkte daar voor de inlichtingeneenheid van het luchtmachtonderdeel. Hij zou ‘zonder incidenten’ na een huiszoeking zijn opgepakt en zal later op de dag (Amerikaanse tijd) bij een rechter worden voorgeleid.

De gelekte documenten die online zijn verspreid, bevatten soms zeer gevoelige informatie. Zo leggen zij de voorbereidingen van Oekraïne op een tegenoffensief in de lente bloot, verschaffen zij inzicht in de hulp die vanuit het buitenland wordt verleend aan Oekraïne (zoals bijvoorbeeld over de aanwezigheid van militaire adviseurs, of de hoeveelheden tanks en pantserwagens), en blijkt eruit dat de Oekraïense voorraden munitie en afweerraketten slinken. Er bleek ook uit hoe de VS bondgenoten als Zuid-Korea en Israël bespioneren, of hoe de spanning tussen Washington en bondgenoten kan oplopen over de bewapening van Kyiv.

‘Geen zorgen’

Eerder donderdag zei de Amerikaanse president Joe Biden al dat ze de bron van het lek op de hielen zaten. ‘Ik maak me er geen zorgen over’, zei Biden in Ierland, waar hij deze week op bezoek is ‘Het is zorgelijk dat het is gebeurd, maar voor zover ik weet, is er niets dat grote gevolgen gaat hebben.’

Een foto van de verdachte Jack Teixeira gemonteerd op een afbeelding van het Pentagon. Beeld AFP

Onderzoeksgroep Bellingcat bracht vorige week al naar buiten dat een zekere ‘OG’ vorig jaar in een onlinegroep van zo’n 25 gamers documenten had geplaatst. Deze chatgroep, die in 2020 was ontstaan op het gameplatform Discord, was een soort digitaal toevluchtsoord voor jonge, gelovige wapenliefhebbers. Volgens zijn chatvrienden was ‘OG’ geen klokkenluider, maar iemand die vindt dat de federale overheid van de VS te veel macht heeft en zaken verborgen houdt voor de bevolking. ‘Hij wilde ons op de hoogte houden’, vertelde een groepslid tegen de krant The Washington Post.

Lange tijd bleef de informatie binnen de chatgroep, maar begin dit jaar verschenen er documenten in een ander, veel groter kanaal van Discord. Medio maart stopte OG met het delen van informatie en begin april waren er documenten op Russische kanalen in Telegram te zien.

Beschermen van geheime informatie

Een belangrijk deel van het onderzoek naar dit lek gaat over de vraag hoe een 21-jarige militair van de Nationale Garde in Massachusetts toegang kon krijgen tot uiterst geheim materiaal dat van groot belang is voor de Verenigde Staten en zijn bondgenoten, zoals de inzet op het slagveld van Oekraïne. Het Pentagon zegt zijn beleid te herzien voor het beschermen en delen van geheime informatie.

‘Dit gaat niet alleen over het ministerie van Defensie’, zei een woordvoerder van het Pentagon. ‘Dit gaat over hoe de Amerikaanse regering geheime informatie beschermt en beveiligt.’

Video here appearing to show Teixeira being taken into custody by the FBI: pic.twitter.com/0yq6hgimnD — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) 13 april 2023

Het lid van de chatgroep die The Washington Post heeft gesproken, een tiener, vertelde de krant dat hij in de dagen voor de arrestatie van ‘OG’ of Teixeira met hem in contact was geweest. Hij leek ‘erg verward en wist niet wat hij moest doen’, zei de jongen in een uitgebreid interview. ‘Hij is zich volledig bewust van wat er gebeurt, en wat de gevolgen kunnen zijn. Hij lijkt nogal radeloos.’

In zijn laatste bericht zou ‘OG’ tegen zijn chatvrienden hebben gezegd dat ze ‘zich op de achtergrond moesten houden, en alle informatie moesten verwijderen die mogelijk op hem betrekking zou kunnen hebben.’